中正二警分局偕郵局防搶演練 波蘭網紅Anna現身宣導
春節將至，台北市警察局中正第二分局今天指出，為加強金融機構安全防護能力，日前與台北南海郵局合作防詐、防搶、攔截圍捕演練，台灣媳婦、波蘭網紅Anna也加入體驗警察日常。
中正二警分局今天發布新聞稿表示，春節將至，為加強金融機構安全防護、強化自衛能力，並提升整體偵防犯罪功能，日前與台北南海郵局共同進行金融機構防詐、防搶、攔截圍捕演練，以有效提升金融機構防衛能力。
演練內容，中正二警分局指出，假想歹徒持槍闖入郵局行搶，臨櫃行員趁機鑽入櫃台下掩護並按下警鈴通報，警力獲報趕赴現場攔截圍捕，過程逼真、驚險刺激。
中正二警分局表示，透過這次狀況演練，實際考驗員警面對歹徒要如何應變及處置，從通報、布署、攔檢、逮捕到封鎖，員警逐一依據相關規定落實執行。
防詐、防搶、攔截圍捕演練時，中正二警分局指出，台灣媳婦、波蘭網紅Anna剛好到警分局協助犯罪預防宣導，她看到圍捕現場的張力與臨場感，驚呼不已。
中正二警分局表示，警局隨後安排Anna體驗警察日常，由教官解說各項應勤裝備及勤務技能，對於警察要隨身負重數公斤裝備及應付千變萬化狀況，Anna感到不可思議，她認為警察工作不像一般人所想的輕鬆及容易，在體力與精神上都是雙重挑戰。
年關將近，中正第二警分局呼籲，各財物匯集處所都有大量現金流通，容易成為歹徒覬覦目標，民眾應避免錢財外露，若需提領大筆現金者，可申請警方護鈔，以維護金融安全。
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