惡女代書誘騙抵押唯一房產 淡水婦黃昏戀遭詐537萬…6人落網

新北市62歲何婦日前在臉書認識1名男網友，雙方因都喜歡童安格及李宗盛的歌，何婦因而陷入愛河，在對方鼓吹下投入537萬投資虛擬貨幣，事後欲取出獲利未果才發現被騙立即報警。淡水警昨天逮捕37歲宋男等6人，詢後依詐欺及洗錢罪嫌送辦。

據了解，在某飯店擔任房務人員的62歲何姓婦人，去年8月何婦在臉書認識1名男網友，聯繫多日後發現都喜歡唱老歌，尤其是童安格及李宗盛的歌，雙方因有共同興趣因而陷入愛河。不久後男網友邀請何婦一起投資虛擬貨幣，何婦不疑有他陸續拿出積蓄投資，何婦因收入微薄生活並不寬裕，詐團偽裝的投資公司還勾結代書誘騙何婦至地政事務所將唯一的房子抵押借貸，何婦一共投入537萬投資。

事後何婦要贖回獲利時卻被投資公司百般拖延，甚至要再拿出一筆錢才能贖回，何婦這才發現受騙上當立即報警。淡水警方獲報追查發現這個詐騙集團遍布全台，經多日蒐證後昨天兵分多路持拘票及搜索票，至新北市板橋區、泰山區、桃園市中壢區、台中市南屯區、東區、台南市南區將主嫌37歲宋姓男子、賴姓女代書等6人一舉擒獲。