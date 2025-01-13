台中女監辦懇親 中華電信讓千位收容人免費打電話5分鐘
矯正署台中女子監獄因春節將至，為體恤收容人思念家人的心情，女監在每年三節都會舉辦電話懇親、面對面懇親活動，陸續在去年底至今年1月16日分3梯次舉辦，一共有超過千名的收容人參與，其中電話懇親部分，女監與中華電信合作，讓受容人可免費打電話5分鐘，而中華電信此公益活動，已參與超過20年。
台中女監表示，每逢佳節倍思親，為體恤收容人思念家人之心情，先在去年12月24日與中華電信南區電信分公司台中營運處，共同舉辦114年度春節電話懇親活動，共計1251名收容人參加，提供收容人5分鐘撥打電話給親人，中華電信不收費。
女監指出，另外為讓身繫囹圄的收容人，也能實際感受家人給予的溫暖與關懷，也在去年12月26日至今年1月16日舉辦面對面懇親活動，以強化家庭支持的力量，活動中到處可見家屬和收容人，久別重逢後的激動與歡喜，互相噓寒問暖、訴說近況，場面溫馨感人，一共有402名收容人、732名家屬參加。
女監說，面對面懇親與電話懇親，會在每年三節舉辦（母親節、中秋節、農曆春節）希望藉由懇親活動，讓收容人感受家人的支持與溫情，進而增強收容人面對挫折、再創新生的勇氣與決心。
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