聽新聞
0:00 / 0:00
台中大甲追撞車禍 轎車撞停等紅燈車4傷、其中1人肝臟破裂
台中市大甲區今天發生追撞車禍，一輛轎車不明原因追撞前方停等紅燈3輛車，共4人受傷，一名駕駛肝臟破裂昏迷急救，肇事原因由警方調查中。
台中市大甲警分局調查，今天早上8時24分車禍，在大甲區五福街、蔣公路口前共4車碰撞，包括二輛轎車和二輛機車。
39歲李姓男子開轎車沿五福街由北往南方向直行，疑追撞前方同車道停等紅燈64歲柯姓男子駕駛的轎車車尾，及45歲陳姓男子騎的機車車尾後，致第二輛轎車再推撞前方同車道停等紅燈88歲蔡姓男子騎的機車，致轎車駕駛和機車騎士共4人都受傷，送大甲光田醫院就醫。
涉嫌追撞的轎車駕駛肝破裂昏迷急救中，被撞轎車駕駛頸部挫傷，二名騎士手、腳擦挫傷；4名駕駛經酒測，酒測值都是0。
警方表示，目前仍在調查肇事原因，被撞3車暫未發現肇事因素，詳細肇事原因仍需再蒐集各項跡證後，由交通警察大隊分析研判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言