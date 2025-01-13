台中大甲追撞車禍 轎車撞停等紅燈車4傷、其中1人肝臟破裂

台中市大甲區今天發生追撞車禍，一輛轎車不明原因追撞前方停等紅燈3輛車，共4人受傷，一名駕駛肝臟破裂昏迷急救，肇事原因由警方調查中。

台中市大甲警分局調查，今天早上8時24分車禍，在大甲區五福街、蔣公路口前共4車碰撞，包括二輛轎車和二輛機車。

39歲李姓男子開轎車沿五福街由北往南方向直行，疑追撞前方同車道停等紅燈64歲柯姓男子駕駛的轎車車尾，及45歲陳姓男子騎的機車車尾後，致第二輛轎車再推撞前方同車道停等紅燈88歲蔡姓男子騎的機車，致轎車駕駛和機車騎士共4人都受傷，送大甲光田醫院就醫。

涉嫌追撞的轎車駕駛肝破裂昏迷急救中，被撞轎車駕駛頸部挫傷，二名騎士手、腳擦挫傷；4名駕駛經酒測，酒測值都是0。