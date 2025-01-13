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又見5遊客違規走阿里山林鐵 每人最高罰5萬！擬裝攝影機加強取締

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年12月有女遊客貪圖拍攝阿里山小火車美照，小火車鳴笛示警仍未避讓，造成受傷送醫，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）依法開罰，警方並依公共險罪送辦，但仍有遊客行走阿里山鐵軌遊憩，今天林鐵及文資處再對5名違規行走軌道遊客開罰，每人最高將罰5萬元。有鑑於違規事件不斷，林鐵及文資處研擬加裝攝影機加強取締。

林鐵及文資處表示，阿里山林業鐵路已於去年7月6日全線通車，克服15年前因為莫拉克風災所受嚴重創傷，重回由嘉義搭乘小火車到阿里山的光景。沿線許多景點秘境，吸引不少遊客探訪，但軌道本身並不是遊憩區域，行走其中可能會遇到行駛中的列車，造成不可預期的危險。有許多民眾甚至有旅遊業者安排行走軌道遊程，已嚴重影響行車安全，且違反鐵路法規定。

今天上午林鐵及文資處會同嘉義縣竹崎分局阿里山派出所，由二萬平車站循鐵路往嘉義方向執行取締，當場發現5名遊客違規行走軌道，依據鐵路法第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處1萬元以上5萬元以下罰鍰，為一人一罰，後續將由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。

阿里山鐵路景色吸引許多遊客到訪，林鐵及文資處提醒遊客保護自身安全，阿里山鐵路沿線橋梁隧道勿走勿留勿進入，林鐵及文資處未來將加裝攝影機，民眾勿抱持僥倖心態，不僅危險又造成荷包失血。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同嘉義警方，當場取締5名遊客違規行走軌道，依法開罰。記者李宗祐／翻攝
阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同嘉義警方，當場取締5名遊客違規行走軌道，依法開罰。記者李宗祐／翻攝
阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同嘉義警方，今天上午對5名遊客違規行走軌道，依法開罰。記者李宗祐／翻攝
阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同嘉義警方，今天上午對5名遊客違規行走軌道，依法開罰。記者李宗祐／翻攝
阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同嘉義警方，由二萬平車站循鐵路往嘉義方向執行取締，今天上午發現5名遊客違規行走軌道，依法開罰。記者李宗祐／翻攝
阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同嘉義警方，由二萬平車站循鐵路往嘉義方向執行取締，今天上午發現5名遊客違規行走軌道，依法開罰。記者李宗祐／翻攝
阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同嘉義警方對遊客違規行走軌道，依法開罰。記者李宗祐／翻攝
阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同嘉義警方對遊客違規行走軌道，依法開罰。記者李宗祐／翻攝

嘉義 橋梁 阿里山小火車

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