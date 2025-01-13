又見5遊客違規走阿里山林鐵 每人最高罰5萬！擬裝攝影機加強取締
去年12月有女遊客貪圖拍攝阿里山小火車美照，小火車鳴笛示警仍未避讓，造成受傷送醫，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）依法開罰，警方並依公共險罪送辦，但仍有遊客行走阿里山鐵軌遊憩，今天林鐵及文資處再對5名違規行走軌道遊客開罰，每人最高將罰5萬元。有鑑於違規事件不斷，林鐵及文資處研擬加裝攝影機加強取締。
林鐵及文資處表示，阿里山林業鐵路已於去年7月6日全線通車，克服15年前因為莫拉克風災所受嚴重創傷，重回由嘉義搭乘小火車到阿里山的光景。沿線許多景點秘境，吸引不少遊客探訪，但軌道本身並不是遊憩區域，行走其中可能會遇到行駛中的列車，造成不可預期的危險。有許多民眾甚至有旅遊業者安排行走軌道遊程，已嚴重影響行車安全，且違反鐵路法規定。
今天上午林鐵及文資處會同嘉義縣竹崎分局阿里山派出所，由二萬平車站循鐵路往嘉義方向執行取締，當場發現5名遊客違規行走軌道，依據鐵路法第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處1萬元以上5萬元以下罰鍰，為一人一罰，後續將由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。
阿里山鐵路景色吸引許多遊客到訪，林鐵及文資處提醒遊客保護自身安全，阿里山鐵路沿線橋梁隧道勿走勿留勿進入，林鐵及文資處未來將加裝攝影機，民眾勿抱持僥倖心態，不僅危險又造成荷包失血。
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