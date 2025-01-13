高雄足浴會館店長趁按摩性侵、猥褻女大生 至少2女遭辱
高雄楠梓區一家足浴會館歐姓店長，被控趁按摩時性侵、猥褻女客人，檢警獲報後搜索，目前掌握至少2名女大生受害，橋頭地檢署偵結，今依乘機性交及乘機猥褻罪嫌起訴歐男，並建請法院從重量刑。
檢警調查，歐男的足浴會館主打低價，因周邊有大學學區，吸引女大生到該店消費；去年6月9日晚間，一名女大生到該店消費，歐男卻趁服務時，趁女大生入睡後性侵、猥褻得逞。
同月28日下午2時許，另一名女大生到會館消費，歐男見女大生好欺負，不顧其反抗，從前方擁抱女大生5至10秒鐘才放開，還將她壓在按摩間牆上，親吻臉部5分鐘。
兩人遭猥褻、性侵後，對歐男提告，橋檢獲報後，考量歐男足浴會館鄰近學區，恐有更多女學生受害，接獲報案不久便指揮搜索，拘提歐男到案。
橋檢今天偵結，審酌歐為有婦之夫，經營按摩店不知潔身自愛，趁告訴人身心疲憊虛弱之際，乘機性侵猥褻，且犯後矢口否認犯行，還不斷打電話、傳訊息騷擾告訴人，建請法官從重量刑。
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