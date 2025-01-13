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警政署首名女性副署長 國道公路警察局長廖美鈴升任

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

高階警官人事案今發布，國道公路警察局長廖美鈴升任警政署副署長，成為警政署首名女性副署長，遺缺由署督察室主任顏旺盛調任。這波調整警監職務146人，16日交接到任。

廖美鈴任職國道警察局長兩年，警察大學48期畢業，期別資深，剩1年屆齡退休。她曾任台北市警察局女子警察隊長、資訊室主任、文山一分局長及警政署資訊室主任、花蓮縣警察局長、警察專科學校教育長、桃園市警察局副局長，為少數的女性高階警官。

2021年8月廖從桃市警局副局長調鐵路警察局長，2022年7月升警政委員，2023年1月調國道警察局長，接續推動禁止單警執勤、減少暴露車外時間，並仿彎路、匝道、斜坡等國道環境強化訓練，降低員警挨撞風險，提升執勤安全。

高階警官人事案今發布，國道公路警察局長廖美鈴升任警政署副署長，成為警政署首名女性副署長。圖／警政署提供
高階警官人事案今發布，國道公路警察局長廖美鈴升任警政署副署長，成為警政署首名女性副署長。圖／警政署提供

主任 國道 警察

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