架充氣墊來不及！女從旅店5樓墜落 急救1小時不治身亡

鍾姓女子日前入住台北市中山區林森北路某旅店，今午從旅店樓頂墜落1樓，當場失去呼吸心跳，送醫不治，警方介入初步排除外力介入，正通知家屬到案配合調查，將報請檢方相驗釐清確切案情。

警方調查，今午11時許民眾報案指稱，林森北路上一處旅店樓頂（5樓）有女子疑似有輕生念頭，警消到場架設充氣墊時，女子從頂樓墜落地面，當場失去呼吸心跳，經送往台大醫院搶救，仍於下午1時整傷重不治。

警方清查發現，死者是52歲鍾女，去年12月底入住旅店，今早獨自上頂樓墜落，員警在鍾女住房中採證，調閱店內監視器畫面，初步排除外力介入跡象，目前正循線通知鍾女家屬到案，將相驗釐清確切死因及案情。

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