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社會局關懷對象趁貌美女社工看手機偷親臉頰 性騷擾罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市永和區一名王姓男子，為新北市社會局列為定期關懷的對象，不料竟在去年9月9日上午，一名貌美的女社工前往住處關懷、探視時，趁女社工專心查看自己手機，突然偷親女方臉頰一下。經女社工提告，新北地檢署依違反性騷擾防治法將王男起訴。

檢警調查，王男因屬社會局定期關懷個案，新北市社會局社福中心指派被害人專門負責定期訪視王男，長期下來王男疑似對被害人產生好感。事發當天上午10點45分，當時被害人正在王男住處進行家訪，不料王男竟趁被害人察看手機，未有防備且不及抗拒之際，快速地往被害人右臉頰偷親了一下。

女社工當下覺得自己被冒犯，怒不可遏決定報警提告，王男到案後坦承一時情不自禁偷親了對方，現場監視器也錄下了全部事發過程，檢察官於是依性騷擾防治法中的乘機性騷擾罪將王男起訴。

新北市永和區一名王姓男子，涉嫌在女社工前往住處關懷、探視時偷親女方臉頰，遭新北地檢署依違反性騷擾防治法起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片
新北市永和區一名王姓男子，涉嫌在女社工前往住處關懷、探視時偷親女方臉頰，遭新北地檢署依違反性騷擾防治法起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片

社工 被害人

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