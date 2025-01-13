桃園罷免藍委連署遇鬧場PO網 派出所長回應惹議...桃警回應

桃園市楊梅區新梅公園昨天公民團體辦理罷免藍委涂權吉連署站遭黑衣人鬧場，罷免團體PO網，楊梅警分局楊梅派出所呂姓所長留言「請相關人直接到派出所報案提告，而不是在網路貼文發酵」，引起議論，楊梅警分局今天回應表示，楊梅所長貼文回應絕無任何政治立場，鬧事民眾後續將依選罷法偵辦。

支持全台大罷免的公民團體桃昨天在楊梅新梅公園辦理罷免藍委涂權吉連署站，遭黑衣男子鬧場，罷免團體影片PO網，楊梅所呂所長在網路留言，「請相關人直接來派出所報案提告，不是在網路貼文發酵，員警處理還感謝，不知什麼心態，來報案警方一定把鬧事人揪出，而不是事後網路貼文」。此舉引起市議員黃瓊慧批「所長好大官威」。

楊梅分局表示，警方昨天下午2時30分接獲連署站報案後，在5分鐘內趕抵現場處置，但該鬧事民眾已離去，現場告知工作人員相關權利並將相關證據保留，警方後續對鬧事民眾依選罷法偵辦。