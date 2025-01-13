冒寒流低溫埋伏追蹤山老鼠 保七警方查獲3人盜伐集團
警政署保安警察隊接獲林業及自然保育署臺中分署情資，疑有山老鼠在台中市和平區國有林地內非法竊取貴重木情事，經專案人員在寒流中埋伏追蹤多日，昨晨6點左右在裡冷林道6K處，查獲3人盜伐集團及贓證物。
警方調查，司姓犯嫌3人都是南投信義鄉民，彼此是親戚，其中61歲司嫌有盜伐林木前科紀錄，合力盜伐想趁農曆年前大撈一筆，竟利用強烈冷氣團來襲期間，上山民眾較少空檔，於夜間開車至國有林地內竊取貴重林木。
近日專案人員冒著寒流低溫上山埋伏，昨（12）日清晨6點左右，在台中和平國有林地的裡冷林道6K處，發現司嫌等3人駕駛自小貨車，車輛輪胎下陷行駛緩慢，明顯為載運重物，形跡可疑，上前攔查時當場查獲車上載運盜伐扁柏共17塊。
現場查扣的17塊貴重木「扁柏」總重1070公斤、現值約23萬餘元，另查扣犯罪工具鏈鋸1台、自小貨車1部全案偵訊後將依森林法、竊盜等罪嫌移送檢方偵辦。
保七總隊第五大隊副大隊長王玉琪表示，將持續與林業及自然保育署執行「滅鼠專案」加強查緝山林盜伐情事，籲請民眾若有發現破壞山林之情資，請向警方或林務局「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930救山林專線檢舉，共同保護台灣珍貴的自然環境及資源。
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