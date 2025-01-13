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新北男酒駕昏睡停路中央 警拍窗叫醒竟鬼扯「不是我開的」
新北市50歲詹男日前凌晨酒後開車欲返家，行經林口區時竟停在馬路上後睡著。林口警方趕抵原本以為詹男身體不適，猛拍車窗將他叫醒後一開門就聞到濃厚酒氣，經酒測後酒測值達0.46。詹男一度辯稱不是他開的，警方詢後將他依公共危險罪嫌送辦。
據了解，林口警方4日凌晨1時許接獲報案，1輛BMW轎車停在林口區仁愛路二段與公園路馬路中央，因該路段僅有1線車道，後方車輛被堵住無法通過，民眾懷疑駕駛可能身體不適立即報警。林口警方獲報趕抵，立即猛拍車窗詢問駕駛狀況，喊了許久之後駕駛詹男才醒來，警方又勸說許久之後詹男才打開車門搖搖晃晃走下車。
警方先詢問詹男「怎麼停在這邊這麼久？你身體不舒服嗎？」詹男含糊的回答「不是我，是人家開車咩！」隨後警方就聞到詹男身上傳來濃後酒氣，立即質問是否喝酒，詹男還辯稱「不是我，是人家開車咩！」警方對詹男進行酒測，發現他酒測值達0.46，當場將他依公共危險現行犯逮捕，詢後依法送辦。
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