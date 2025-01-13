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失聯女移工拉同鄉誇張直播賣衣10秒售1件 遭突襲滅了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

印尼籍逃逸移工妮姓女子，1年前收購二手衣，租鐵皮屋在網路直播販售，因價格不到150元吸引同鄉搶購，直播甚至10秒售1件，由於忙不過來，還找來4名失聯同鄉一起當直播主及理貨小幫手，移民署人員查緝時，鬧哄哄的直播被迫中斷，5人就逮。

移民署高雄市專勤隊人員調查，來台3年的印尼籍移工妮姓女子（31歲）逃逸1年半，由於妮女平時愛好梳妝打扮，約1年前向回收衣業者批貨販售，並在仁武區一處廠房租借鐵皮屋，以網路直播賣衣。

妮女售衣因價格低廉，每件不超過台幣150元，在同鄉移工間熱銷，因一個人忙不過來，妮女還媒介逃逸3年的同鄉娜姓女子（31歲）及其他30餘歲逃逸1年的失聯移工一起當直播主及理貨小幫手。

移民署人員追查發現，妮女因創造二手衣熱銷，直播平台追蹤人數竟多達2萬多人，每次直播皆有上百人觀看。妮女等人每天採一條龍式作業，不但要挑選的漂亮衣著穿搭在直播中吸睛，還要理貨郵寄，且衣服販售價格低廉，令同鄉移工爭相搶貨喊「加1」，平均每10秒就可賣出1件衣服。

專勤隊人員掌握妮女上網賣衣直播時段，派員直搗仁武區鐵皮屋，當時正在直播賣力推銷的妮女等5人在直播間看到遭移民署人員團團圍住全嚇傻，嚇得急將手機畫面關掉就逮。

專勤隊員見妮女直播現場環境，堆放大量二手回收衣物，幾乎寸步難行，髒亂的環境與直播時呈現的光鮮亮麗形成強烈對比。

專勤隊粗估妮女銷售二手衣1年來，每月賺入數萬元台幣，獲利可觀，又非法仲介逃逸移工賣衣，全案依違反就業服務法移送，並移請勞工局機關裁罰，後續亦將追查非法雇主及容留責任，釐清有無涉及其他不法情事。

失聯印尼籍女移工妮姓女子（如圖）拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，平均10秒售1件，　移民署高雄市專勤隊人員突襲直播間，逮5人。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子（如圖）拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，平均10秒售1件，　移民署高雄市專勤隊人員突襲直播間，逮5人。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，平均10秒售1件，　移民署高雄市專勤隊人員突襲直播間，逮5人；現場環境髒亂，堆滿二手衣物，寸步難行。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，平均10秒售1件，　移民署高雄市專勤隊人員突襲直播間，逮5人；現場環境髒亂，堆滿二手衣物，寸步難行。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，平均10秒售1件，　移民署高雄市專勤隊人員突襲直播間，逮5人，現場環境髒亂，堆滿二手衣物，移民署人員檢視二手衣物。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，平均10秒售1件，　移民署高雄市專勤隊人員突襲直播間，逮5人，現場環境髒亂，堆滿二手衣物，移民署人員檢視二手衣物。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，直播示範如何穿戴，平均10秒售1件。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，直播示範如何穿戴，平均10秒售1件。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，平均10秒售1件，　移民署高雄市專勤隊人員突襲直播間，逮5人。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，平均10秒售1件，　移民署高雄市專勤隊人員突襲直播間，逮5人。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，平均10秒售1件，　移民署高雄市專勤隊人員突襲直播間，逮5人，現場環境髒亂，堆滿二手衣物。記者石秀華／翻攝
失聯印尼籍女移工妮姓女子拉同鄉網路直播誇張賣二手衣，平均10秒售1件，　移民署高雄市專勤隊人員突襲直播間，逮5人，現場環境髒亂，堆滿二手衣物。記者石秀華／翻攝

直播主 移工 移民署

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