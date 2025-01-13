失聯女移工拉同鄉誇張直播賣衣10秒售1件 遭突襲滅了

印尼籍逃逸移工妮姓女子，1年前收購二手衣，租鐵皮屋在網路直播販售，因價格不到150元吸引同鄉搶購，直播甚至10秒售1件，由於忙不過來，還找來4名失聯同鄉一起當直播主及理貨小幫手，移民署人員查緝時，鬧哄哄的直播被迫中斷，5人就逮。

移民署高雄市專勤隊人員調查，來台3年的印尼籍移工妮姓女子（31歲）逃逸1年半，由於妮女平時愛好梳妝打扮，約1年前向回收衣業者批貨販售，並在仁武區一處廠房租借鐵皮屋，以網路直播賣衣。

妮女售衣因價格低廉，每件不超過台幣150元，在同鄉移工間熱銷，因一個人忙不過來，妮女還媒介逃逸3年的同鄉娜姓女子（31歲）及其他30餘歲逃逸1年的失聯移工一起當直播主及理貨小幫手。

移民署人員追查發現，妮女因創造二手衣熱銷，直播平台追蹤人數竟多達2萬多人，每次直播皆有上百人觀看。妮女等人每天採一條龍式作業，不但要挑選的漂亮衣著穿搭在直播中吸睛，還要理貨郵寄，且衣服販售價格低廉，令同鄉移工爭相搶貨喊「加1」，平均每10秒就可賣出1件衣服。

專勤隊人員掌握妮女上網賣衣直播時段，派員直搗仁武區鐵皮屋，當時正在直播賣力推銷的妮女等5人在直播間看到遭移民署人員團團圍住全嚇傻，嚇得急將手機畫面關掉就逮。

專勤隊員見妮女直播現場環境，堆放大量二手回收衣物，幾乎寸步難行，髒亂的環境與直播時呈現的光鮮亮麗形成強烈對比。