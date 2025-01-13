快訊

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

聽新聞
0:00 / 0:00

「安親班寫過」期末考題跟去年雷同 國小300人今重考

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北新莊某國小上周期末考結束，有家長發現四年級國語科考題，有8成考題與去年一致。示意圖／Ingimage
新北新莊某國小上周期末考結束，有家長發現四年級國語科考題，有8成考題與去年一致。示意圖／Ingimage
新北新莊區裕民國小上周期末考結束，有家長發現四年級國語科考題，有8成考題與去年一致，且部分學生已在安親班寫過，導致4年級12班共300多人今重考。新北教育局說，已要求學校追究責任，依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法議處。

有家長發現，四年級國語科考題有高達8成考題，跟去年一樣，題號都沒改、閱讀測驗文章一致，部分學生曾在安親班寫過，影響公平性。校長黃榮泰說，出題老師參考去年題型出題，雖然去年題目不錯，但他坦言內容應稍作更改，校內考前審題第一時間沒發現，未來會再加強、改進審題機制。黃說，為求公平，今上午國文科重考。

新北教育局說，校方表示1月10日發現國語科期末評量，有違評量公平性疑慮，立即召開校內會議。基於保障評量公平性，決議於1月13日辦理重考，並通知家長。教育局已要求學校追究相關人員責任，並依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法議處，教育局將持續定期向各校宣導落實定期評量命審題機制，以保障並維護全體學生學習權益。

教育局 新北 考題

延伸閱讀

又是毒駕！新北男吸毒開車恍惚 派出所前撞警車翻覆

北台8縣市串連 新北幸福保衛站使用率逐年攀升

新北技高就業導向 114學年核定12群44種科別

幼兒園園長之子涉性侵案 北市允最快17日先給部分監視器畫面

相關新聞

「安親班寫過」期末考題跟去年雷同 國小300人今重考

新北新莊區裕民國小上周期末考結束，有家長發現四年級國語科考題，有8成考題與去年一致，且部分學生已在安親班寫過，導致4年級...

休學男大生破任天堂懷舊遊戲程式 4月撈60萬侵權上億

嘉義市一名休學的陳姓男大生，看準懷舊遊戲風潮，上網下載模擬器軟體及盜版遊戲檔案，將任天堂等遊戲重製記憶卡內，再以每張10...

6度低溫冷吱吱… 彰化縣32小時72人急病送救護4人OHCA

彰化縣今天清晨最低溫才攝氏6度，彰化縣消防局統計，彰化縣從12日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有72人因急病送救護...

養生館按摩師偷摸男客生殖器 他退費道歉仍挨告性騷起訴

新北市汐止區某養生館按摩師鄭姓男子，日前趁按摩機會撫摸一名男客生殖器，雖退費道歉，男客仍氣憤提告，案經警方移送，士林地檢...

調查局高階主管大換血36人 6都市調查處長都換新血　

調查局今公布36名高階幹部人事異動，台北市調處長洪慶裕調研究委員會主委，台北、台中、新北、桃園、台南、高雄六都的市調處處...

冒寒流低溫埋伏追蹤山老鼠 保七警方查獲3人盜伐集團

警政署保安警察隊接獲林業及自然保育署臺中分署情資，疑有山老鼠在台中市和平區國有林地內非法竊取貴重木情事，經專案人員在寒流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。