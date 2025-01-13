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貓舍賣出染疫貓被退貨 怪獸醫師專業度不足索賠32萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃姓飼主前年底花6萬5000元從高雄知名貓舍購入一隻布偶貓，黃男將貓咪送往獸醫院檢查，卻驗出冠狀病毒陽性，隨即將布偶貓送回貓舍退貨，貓舍張姓業者質疑黃姓獸醫師不具專業，害他蒙受損失，向黃姓獸醫師求償32萬元，法院審理後，認定黃符合專業操作程序，判張姓貓舍業者敗訴。

判決指出，張男經營的貓舍在高雄小有名氣，黃姓飼主前年12月27日花6萬5000元購買一隻布偶貓，隔年2月張男將黃訂購的布偶貓帶回家後，便送到黃姓獸醫手中檢查。

黃姓獸醫師先幫貓咪快篩，結果驗出冠狀病毒陽性反應，黃姓飼主認為貓咪染疫，便向張男要求退款，張男只能摸摸鼻子退還黃姓飼主的購貓款項。

事後張男質疑黃姓獸醫師僅憑快篩檢測，卻無法區分病毒株類型，無法確定是否引發特定疾病，黃出具的診斷證明已超越他專業權限，害他必須退款，計算損失後，要求黃姓獸醫師應賠償他32萬4450元。

黃姓獸醫師挨告後反駁，稱他檢測該知布偶貓兩次，都顯示有貓冠狀病毒陽性反性，該檢測方法正確率達96.5%，而貓冠狀病毒可分為貓傳染性腹膜炎病毒及貓腸型冠狀病毒，因貓腸型冠狀病毒多數無症狀，才推論該貓是染貓腸型冠狀病毒。

黃姓獸醫師稱，依據張男與飼主的買賣契約，若貓咪交付14天內罹患冠狀病毒性腸炎，張男應無條件更換貓咪，張自己選擇退回貓咪而非更換，是他自己擴大損失，不應要求他賠錢。

高雄地院簡易庭審理時，法官去函高雄市獸醫師公會，該會解釋若有貓冠狀病毒抗體陽性，表示有或曾經染疫，病毒進一步分析並不在臨床獸醫師的工作範疇中，且檢驗結果並非主人要求就能開立，若飼主有要求，才會再次採樣送實驗室檢測。

法官認為，黃姓獸醫師已盡其檢驗及判讀貓冠狀病毒感染症正確義務，黃姓飼主並未要求再送實驗室檢測，黃男診療過程符合專業操作程序，未存在醫療過失，判張男敗訴。

布偶貓示意圖。本報資料照片
布偶貓示意圖。本報資料照片

獸醫師 病毒 貓咪

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