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休學男大生破任天堂懷舊遊戲程式 4月撈60萬侵權上億

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

嘉義市一名休學的陳姓男大生，看準懷舊遊戲風潮，上網下載模擬器軟體及盜版遊戲檔案，將任天堂等遊戲重製記憶卡內，再以每張1000元至4200元價格販售買家，4個月狠撈60萬；刑事局智慧財產權偵查大隊警方獲報查獲陳男犯行，初估侵權上億元。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方發現，近來懷舊風潮興起，市場上出現大量盜版懷舊遊戲商品，不僅造成消費者的混淆，破壞交易秩序，更嚴重侵害遊戲廠商的合法權益，於是著手偵辦。

警方於去年2月初發現，網路有人刊登販售懷舊遊戲紅白機到近期switch遊戲都有的訊息，並強調「比市價便宜」，研判是未經合法授權的仿冒任天堂遊戲軟體，於是佈線追查。

警方調查發現，賣家是住嘉義市西區的陳姓男子（22歲），陳男大學休學後，賦閒在家，從國外網站下載Batocera開源模擬器軟體及盜版遊戲檔案，陳破解遊戲程式後，將其重製於記憶卡內，等於1張記憶卡可玩主機亦可玩掌上機，可玩多種遊戲。

陳再以每張記憶卡例如128G賣850元，256G賣1100，1T記憶卡則售4200元，販售給有意網購的買家。

警方掌握陳男住處後，去年8月執行搜索，當場逮獲正在屋內下載重製記憶卡的陳男，並查扣NAS主機1台、記憶卡9個、隨身碟1個及遊戲掌機1台等贓證物；陳男父母見到警方上門抓兒子，錯愕不已，稱不知兒子做了犯法之事。

陳男坦承盜版懷舊遊戲販售圖利，販售4個月期間，獲利約60萬元；全案於去年底經任天堂遊戲權利人進行辨識，侵權遊戲檔案數量逾1萬個，侵權市值逾1億元，侵害著作及商標權人權益甚鉅；警詢後，依違反著作權法及商標法罪嫌，將陳男函送嘉義地檢署偵辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方查獲休學中的陳姓男大生破解懷舊的任天堂遊戲軟體，重製於記憶卡販售，初估侵權上億元；圖為警方進屋時，陳男正在重製遊戲軟體。記者石秀華／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方查獲休學中的陳姓男大生破解懷舊的任天堂遊戲軟體，重製於記憶卡販售，初估侵權上億元；圖為警方進屋時，陳男正在重製遊戲軟體。記者石秀華／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方查獲休學中的陳姓男大生破解懷舊的任天堂遊戲軟體，重製於記憶卡販售，初估侵權上億元；圖為非法重製於掌上型遊戲機的超級瑪莉遊戲。記者石秀華／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方查獲休學中的陳姓男大生破解懷舊的任天堂遊戲軟體，重製於記憶卡販售，初估侵權上億元；圖為非法重製於掌上型遊戲機的超級瑪莉遊戲。記者石秀華／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方查獲載嘉義市西區休學中的陳姓男大生破解懷舊的任天堂遊戲軟體，進屋搜查畫面。記者石秀華／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方查獲載嘉義市西區休學中的陳姓男大生破解懷舊的任天堂遊戲軟體，進屋搜查畫面。記者石秀華／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方查獲休學中的陳姓男大生破解懷舊的任天堂遊戲軟體，重製於記憶卡販售，初估侵權上億元；圖為查扣的主機。記者石秀華／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方查獲休學中的陳姓男大生破解懷舊的任天堂遊戲軟體，重製於記憶卡販售，初估侵權上億元；圖為查扣的主機。記者石秀華／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方查獲休學中的陳姓男大生破解懷舊的任天堂遊戲軟體，重製於記憶卡販售，初估侵權上億元；圖為查扣的掌上型遊戲機。記者石秀華／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方查獲休學中的陳姓男大生破解懷舊的任天堂遊戲軟體，重製於記憶卡販售，初估侵權上億元；圖為查扣的掌上型遊戲機。記者石秀華／翻攝

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