休學男大生破任天堂懷舊遊戲程式 4月撈60萬侵權上億

嘉義市一名休學的陳姓男大生，看準懷舊遊戲風潮，上網下載模擬器軟體及盜版遊戲檔案，將任天堂等遊戲重製記憶卡內，再以每張1000元至4200元價格販售買家，4個月狠撈60萬；刑事局智慧財產權偵查大隊警方獲報查獲陳男犯行，初估侵權上億元。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方發現，近來懷舊風潮興起，市場上出現大量盜版懷舊遊戲商品，不僅造成消費者的混淆，破壞交易秩序，更嚴重侵害遊戲廠商的合法權益，於是著手偵辦。

警方於去年2月初發現，網路有人刊登販售懷舊遊戲紅白機到近期switch遊戲都有的訊息，並強調「比市價便宜」，研判是未經合法授權的仿冒任天堂遊戲軟體，於是佈線追查。

警方調查發現，賣家是住嘉義市西區的陳姓男子（22歲），陳男大學休學後，賦閒在家，從國外網站下載Batocera開源模擬器軟體及盜版遊戲檔案，陳破解遊戲程式後，將其重製於記憶卡內，等於1張記憶卡可玩主機亦可玩掌上機，可玩多種遊戲。

陳再以每張記憶卡例如128G賣850元，256G賣1100，1T記憶卡則售4200元，販售給有意網購的買家。

警方掌握陳男住處後，去年8月執行搜索，當場逮獲正在屋內下載重製記憶卡的陳男，並查扣NAS主機1台、記憶卡9個、隨身碟1個及遊戲掌機1台等贓證物；陳男父母見到警方上門抓兒子，錯愕不已，稱不知兒子做了犯法之事。