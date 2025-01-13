中壢往觀音方向爆5車連環追撞 轎車計程車撞到疊羅漢

桃園市中壢區中正路四段400號路段今天上午近7時，發生5車連環追撞事故，5輛轎車、計程車往觀音方向，1輛轎車內側車道未保持車距，3輛轎車及1輛計程車連環追撞，2車撞到堆疊，畫面怵目驚心，幸5車駕駛無大礙，撞車嚴重造成上班大塞車，引發網友熱議。

中壢警方表示，今天早上6時55齲上班尖峰時段，中壢往觀音方向，4輛轎車及1輛計程車在中正路4段突然發生連環追撞事故，2輛轎車在內側車道連環追撞中堆疊，5車撞擊嚴重，幸好5名駕駛未受傷，警方緊急疏導交通，大約至上午9時15分排除事故，恢復車通行，車禍肇事責任由警方調查釐清中。