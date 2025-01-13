台中車禍釀貨車撞分隔島翻覆 肇事駕駛溜了、警追緝中

台中市第二警分局在今天清晨6時許獲報，一輛貨車與另車發生車禍後，先撞中央分隔島後，翻覆在內側車道，不過涉嫌肇事的駕駛已駛離現場，目前警方已掌握車籍資料查緝中，全案將依肇事逃逸罪方向偵辦。

經查，今天清晨6時許，一輛轎車沿北區中清路一段，由漢口路往武昌路方向行駛在慢車道，蕭姓男子（38歲）駕駛貨車沿同路段內快車道行駛，轎車疑似從外側超車，導致其左側車身與貨車右前車頭發生碰撞。

兩車碰撞後，貨車駕駛為閃避撞擊，不慎撞上中央分隔島，翻覆在內快車道，轎車則未停車處理，直接駛離現場。

目前蕭男腰部、左手多處擦挫傷，無生命危險，且經酒測確認無飲酒情形，涉案轎車駕駛飲酒情形仍待查明，詳細事故原因仍有待相關單位進一步鑑定及法院裁定。

警方已調閱事故現場的監視器，進行詳細蒐證，並追查肇事逃逸的轎車駕駛。