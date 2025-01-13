6度低溫冷吱吱… 彰化縣32小時72人急病送救護4人OHCA

彰化縣今天清晨最低溫才攝氏6度，彰化縣消防局統計，彰化縣從12日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有72人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），最年輕是68歲，天氣預報今天入夜會持續低溫，呼籲民眾做好保暖。

這四個OHCA病患，分別2男2女，年齡最高是87歲，最年輕68歲 ，消防局強調，這4件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

消防局統計，消防局執行急病救護，32小時平均數是70件、OHCA有4件，其實沒有特別增減。原因可能防寒宣導的效果，不排除最近傳出有醫院麻疹群聚病例。消防局提醒民眾，今天白天雖然出太陽，越晚越冷，呼籲呼籲民眾做好保暖。

消防局表示，氣溫驟降，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣生局也建議民眾，避免大吃大喝及情緒起伏太大，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開在清晨、日夜交替的高風險時段運動，有慢性病者應妥善控制病情及規律用藥，外出攜帶病歷卡及緊急用藥，如有如喘不過氣、胸悶、呼吸困難…等症狀，應立即送醫。