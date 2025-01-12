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高雄民宅鐵門遭數名帽T男持棒猛砸 嫌落網曝因屋主兒做1事

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

19歲鍾姓男子去年底向邱姓男子租車，未料因超速，車牌遭扣6個月，邱不甘車子無法租借他人，要求鍾賠償損失未果，今天凌晨夥同3名友人持球棒前往鍾家砸毀鐵門逃逸，過程被PO網，警方以車追人通知邱到案，持續追查其他共犯。

網路社群「黑豪家族」貼出一則影片，只見一群身穿帽T的男子半夜持球棒在高雄鼎泰街處民宅前猛敲擊鐵門，由於夜深人靜，球棒敲打聲音聽起來清脆、鏗鏘有力，一行人砸完鐵門後搭車離去。

警方接獲報案，查出原來鍾姓屋主的19歲兒子去年底向邱姓男子承租轎車當交通工具，因超速挨罰連車牌被扣牌6個月，邱得知實情後，不滿6個月內無法將轎車出租給他人牟利，轉而要求鍾男賠償。

由於鍾拿不出錢，又拒絕協調，邱今天凌晨夥同3名友人前往鍾家砸鐵門洩恨；警方以車追人，查出邱男涉案，今午通知邱到案說明，警詢後，依恐嚇、毀損及傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

一群身穿帽T的男子半夜持球棒在高雄市鼎泰街處民宅前猛敲擊鐵門。圖／取自網路社群「黑豪家族」
一群身穿帽T的男子半夜持球棒在高雄市鼎泰街處民宅前猛敲擊鐵門。圖／取自網路社群「黑豪家族」
一群身穿帽T的男子半夜持球棒在高雄市鼎泰街處民宅前猛敲擊鐵門。記者石秀華／翻攝
一群身穿帽T的男子半夜持球棒在高雄市鼎泰街處民宅前猛敲擊鐵門。記者石秀華／翻攝
一群身穿帽T的男子半夜持球棒在高雄市鼎泰街處民宅前猛敲擊鐵門；警方事後逮捕涉案的邱姓男子。記者石秀華／翻攝
一群身穿帽T的男子半夜持球棒在高雄市鼎泰街處民宅前猛敲擊鐵門；警方事後逮捕涉案的邱姓男子。記者石秀華／翻攝

傷害罪 恐嚇 社群 網路

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