同事下班結伴買晚餐 2人卻突遭棍棒砸傷！黑衣男被逮稱「不爽他看我」

新北市45歲陳男及32歲李男日前步行經過板橋區三民路時，突然遭1名男子持棍棒攻擊，導致陳男頭部擦挫傷、李男手臂擦傷所幸無大礙。逞凶的40歲陳男被逮供稱因懷疑陳李2人在看他才會持棍攻擊，警方詢後將陳男依殺人未遂及傷害罪嫌送辦。

據了解，遭打傷的陳男及李男為同事，8日下午4時許2人下班後步行至板橋區三民路買晚餐。不料突然有1名男子持棍棒衝出，二話不說就朝2人猛揮，陳男頭部遭擊中，李男手臂也被打傷，男子犯案後隨即逃離現場。

海山警方接獲報案趕抵，發現陳男頭部擦挫傷、李男則是手臂擦傷，立即通報救護車將2人送醫，所幸均無生名危險。警方詢問目擊民眾確認嫌犯離去方向後隨即前往嫌犯住處查訪，10分鐘內將打人的40歲陳男逮捕。

陳男被逮後情緒十分不穩定，警詢時供稱因懷疑陳李2人在看他，他心生不滿才會持棍攻擊。被打傷的陳、李2人堅持提告，警方詢後依殺人未遂、傷害罪嫌將陳男送辦。