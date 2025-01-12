台中趕尾牙…「必巡」歌手曾瑋中搭車擦撞 女歌手郭婷筠也在車上

歌手曾瑋中日前與另名女歌手郭婷筠受邀到台中參加尾牙演出時，他們到了台中高鐵站，搭了計程車要上台74線匝道時與一輛半聯結車發生擦撞，所幸兩人和及雙方駕駛都無大礙，但已飽受驚嚇。

警方說，一輛計程車9日晚間6時許沿高鐵路三段中間車道向左變換至內側車道，欲匯入台74線匝道時，與同向內線車道的營業半聯結車發生擦撞，所幸現場無人員受傷。初步判定，是計程車未禮讓直行的貨櫃車才釀禍，但詳細肇事原因還待進一步鑑定與調查。

警方後續了解，計程車上2名乘客分別是歌手曾瑋中及女歌手郭婷筠。曾瑋中曾以1首「必巡」爆紅，該首歌創下2千多萬點擊率。

烏日警分局呼籲，駕駛人行車由同向二車道進入一車道時，應讓直行車道之車輛先行。如在交通壅塞時，則內、外側車道車輛應互為禮讓，逐車交互輪流行駛，並保持安全距離及間隔，以確保行車安全。