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桃園移工鐵皮宿舍大火！黑煙直竄天際 大批移工急疏散

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區福林街一處移工宿舍今下午發生火警，大火伴隨黑煙直衝天際，全面陷入火海。消防局獲報後到場救援，目前火勢已控制，大批移工疏散到宿舍外空地，尚在確認宿舍內是否有人受困，詳細起火原因待釐清。

桃園市消防局今下午4點38分接獲通報，桃園區福林街100多號一處移工宿舍發生火警，第一大隊大林分隊獲報出動消防人員72名、消防車24輛、救護車3輛救援，現場為地上3層鐵皮組合屋結構建築物；起火層第3層。

消防人員立即灑水灌救，現場燃燒移工宿舍3樓，燃燒物品、面積待查，同時橫向聯繫警察局、台電、自來水、欣桃天然氣、環保局、火調科、勞檢處、消防署。火勢於下午5點12分控制，員工人數清點中，起火原因有待進一步調查釐清。

桃園市桃園區福林街一處移工宿舍今下午發生火警，大火伴隨黑煙直衝天際。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區福林街一處移工宿舍今下午發生火警，大火伴隨黑煙直衝天際。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區福林街一處移工宿舍今下午發生火警，大火伴隨黑煙直衝天際。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區福林街一處移工宿舍今下午發生火警，大火伴隨黑煙直衝天際。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區福林街一處移工宿舍今下午發生火警，移工緊急疏散。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區福林街一處移工宿舍今下午發生火警，移工緊急疏散。記者周嘉茹／翻攝

宿舍 桃園 火災 移工

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