影／鳴笛仍遇車禍！警趕案發現場「遭撞飛驚險畫面曝」 駕駛疑視線遮蔽肇事

台北市信義警分局三張犁派出所林姓警員今下午騎機車趕往糾紛案件現場，經路口與林姓男子駕駛自小客車碰撞，林員擦挫傷被送醫救治無生命危險。據調查，林員開警示燈、鳴警報，警方懷疑林男被其餘車輛遮蔽視線肇事。

警方調查，28歲林姓警員騎警用機車由松仁路往北行駛，開警示燈、鳴警報通過忠孝東路口時，被60歲林姓男子駕駛沿忠孝東路口往西行駛的自小客車從右側撞上，彈飛落地；另名警員騎警用機車跟在林員後方，趕緊煞車。

消防隊趕抵檢查，林員意識清醒，右膝、右小腿、左手大拇指擦挫傷及右側鼠蹊部疼痛，送醫救治。林男未受傷，稱看見警用機車時已來不及反應。

警方調閱監視器，發現事故時林男行車方向號誌為綠燈，懷疑他被左前方停等左轉的汽車遮蔽視線，將調查雙方肇事責任，釐清林男是否未避讓警車，並行政調查林員通過路口是否減速注意安全。

台北市信義警分局三張犁派出所林姓警員今下午騎機車趕往糾紛案件現場，經路口與林姓男子駕駛自小客車碰撞，林員擦挫傷被送醫救治無生命危險。記者李奕昕／翻攝