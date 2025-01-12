小貨車突衝五股民宅！49歲駕駛受困 車輛詭異偏移畫面曝光

新北市49歲王男今天下午2時許駕駛小貨車行經五股區成泰路時，竟偏移朝對向車道行駛，先撞上路邊6輛機車後再衝撞民宅。王男受困駕駛座動彈不得，所幸未波及其他人車。救護人員到場發現王男頭部撕裂傷，送醫後已無大礙，肇事原因待查。

據了解，49歲王姓男子今天下午2時許駕駛1輛小貨車，行經五股區成泰路二段往八里方向時，王男疑因身體不適車輛失控，整輛車突然向左偏移朝對向車道行駛，先掃過路邊停放的6輛機車，車輛再衝撞民宅柱子，王男卡在車內動彈不得。

救護人員獲報到場，發現王男頭部有撕裂傷，生命徵象穩定，立即已破壞器材協助王男脫困，隨後將他緊急送醫急救，所幸並無生命危險。王男酒測值仍待待驗，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查。