小貨車突衝五股民宅！49歲駕駛受困 車輛詭異偏移畫面曝光
新北市49歲王男今天下午2時許駕駛小貨車行經五股區成泰路時，竟偏移朝對向車道行駛，先撞上路邊6輛機車後再衝撞民宅。王男受困駕駛座動彈不得，所幸未波及其他人車。救護人員到場發現王男頭部撕裂傷，送醫後已無大礙，肇事原因待查。
據了解，49歲王姓男子今天下午2時許駕駛1輛小貨車，行經五股區成泰路二段往八里方向時，王男疑因身體不適車輛失控，整輛車突然向左偏移朝對向車道行駛，先掃過路邊停放的6輛機車，車輛再衝撞民宅柱子，王男卡在車內動彈不得。
救護人員獲報到場，發現王男頭部有撕裂傷，生命徵象穩定，立即已破壞器材協助王男脫困，隨後將他緊急送醫急救，所幸並無生命危險。王男酒測值仍待待驗，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言