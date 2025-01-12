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藝人趕場尾牙遇車禍！曾瑋中、郭婷筠搭小黃 與聯結車同向擦撞

中央社／ 台中12日電

藝人曾瑋中與郭婷筠日前到台中要出席尾牙活動表演，搭乘1輛計程車要前往會場時，計程車途中與聯結車同向擦撞，幸車上人員皆未受傷、僅受驚嚇，確切肇因警方調查釐清。

台中市警察局烏日分局今天表示，警方9日晚間6時46分獲報，烏日區高鐵路三段匯入台74線匝道口，發生計程車與聯結車事故，立即派員到場處理。

警方調查，譚姓男子駕駛營業小客車，沿高鐵路三段中間車道向左變換至內側車道，欲匯入台74線匝道，與同向內線車道的營業半聯結車發生同向擦撞，幸現場無人員受傷；全案依事故處理程序調查，肇事原因鑑定單位後續研判。

據了解，藝人曾瑋中與郭婷筠當天到台中要出席尾牙活動表演，乘坐案發計程車途中發生事故，幸車上人員都未受傷；曾瑋中還在社群平台Threads發文表示，車禍一切平安，請大家放心。

藝人曾瑋中、郭婷筠9日到台中要出席尾牙活動表演，乘坐的計程車在烏日區高鐵路三段欲匯入台74線匝道時，與同向內線車道聯結車發生擦撞，幸現場無人員受傷。圖／翻攝照片（中央社）
藝人曾瑋中、郭婷筠9日到台中要出席尾牙活動表演，乘坐的計程車在烏日區高鐵路三段欲匯入台74線匝道時，與同向內線車道聯結車發生擦撞，幸現場無人員受傷。圖／翻攝照片（中央社）

計程車 車禍 車道

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