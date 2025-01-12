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「人生走馬燈」…林亮君憶五楊高架追撞瞬間 嘆貸款沒還完就被撞爛：心涼半截

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

民進黨北市議員林亮君昨一人開車行經國道1號五楊高架，在南向50.2公里處被後車追撞，車尾嚴重凹陷，到醫院檢查後無大礙。

林亮君今天在臉書謝謝大家的關心，平安萬幸。也回想意外發生時，當下真的很可怕，第一個念頭是「我以為要掉下高架橋了，人生走馬燈。」

林亮君說，她昨天中午自己開車前往新竹，在五楊高架遭到追撞。當時前方車陣壅塞，她放慢速度與前車保持安全距離，但後方車輛似未減速直接撞上來。

「當下真的很可怕」林亮君說，她下車後看到愛車車損嚴重，心涼半截，貸款還沒還完，車就被撞爛了，好傷心...。

林說，感謝國道警察局五楊分隊協助，後續理賠事宜委由保險公司處理。

昨天也前往醫院做頭頸部斷層掃描，確認僅有頸部韌帶扭傷，並無大礙。醫生交代這幾天多休息，避免過度活動。感謝北市聯醫中興醫院悉心檢查。再次感謝大家，現在還是有點驚魂未定。

經過這次真的覺得平安就是最重要的事，提醒大家開車小心、出入平安！

台北市議員林亮君昨一人開車行經國道1號五楊高架，在南向50.2公里處桃園市路段發生車輛碰撞事故。圖／林亮君提供
台北市議員林亮君昨一人開車行經國道1號五楊高架，在南向50.2公里處桃園市路段發生車輛碰撞事故。圖／林亮君提供

五楊高架 國道 林亮君 議員 車禍

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