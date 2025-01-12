高雄火爆翁撞前車、出拳打駕駛後逃逸 到案酒測值曝光

74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；孫下車和巫起爭執，竟朝巫揮拳後駕車駛離，被害人質疑孫酒駕；孫今天下午到案，經警酒測，酒測值零。

警方在被害駕駛巫男於昨天傍晚近6時許報案後趕抵現場，孫翁已駕車逃逸，經以車追人，昨晚打電話給孫，均未接電話，前往孫位於大寮區住處，孫的家人也指他未回家；孫翁遲至今天下午1時25分許才到大寮分駐所說明。

據了解，孫否認當下有酒駕行為，辯稱當時他認為沒有撞到人，因為和巫男起口角才動手打對方，後來覺得身體不舒服才離開現場。

由於被毆打的巫男質疑孫當時酒駕，警方在孫翁到案後，對其施以酒測，酒測值零；因巫男後來感覺胸、耳疼痛，由救護人員急救處置後送醫，事後對孫提告傷害，警詢後依傷害罪將孫翁函送偵辦。

另針對孫男肇事逃逸部分，警方將依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，處1000元至3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，影片一開始只見一名黑衣老翁倒臥在一輛黑色轎車左側下方，險將老翁輾過，老翁翻了一個滾爬起，車子往後滑行，老翁追上前坐進車裡，但車子已撞到商家鐵門停下。

後一名男子和老翁理論，指老翁若逃走就要報警，老翁下車和男子理論，進逼對方時，突然出拳揮打男子臉部，隨後駕車駛離現場；過程被民眾拍下PO網。