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嘉市老婦騎車擦撞人車倒地 機車卡在公車輪下嚇壞路人
嘉義市有名7旬老婦騎機車與車輛發生擦撞人車倒地，恰有公車停靠，機車卡在公車輪下，老婦倒於路旁，嚇壞路人急忙報案，嘉義市消防救護人員到場檢視老婦左額頭有撕裂傷、左臉頰擦血腫，包紮止血後送醫後沒有大礙。
嘉義市消防局表示，昨天中午11點58分接獲報案，吳鳳南路前發生車禍事故，立即派遣第二消防大隊第二分隊救護車前往救援。救護員到達現場發現多名熱心民眾站在路中間幫忙交管，有輛機車因擦撞其他車輛而卡在停路旁的公車車底，經救護人員評估後所幸未有車體壓住受困情形，有名71歲女騎士左臉疼痛坐在地上等待救援。
救護員檢視傷者意識清楚，排除頸椎受傷，左額頭有處撕裂傷，左臉頰血腫疼痛，立即給予清洗傷口、包紮止血後送聖馬爾定醫院治療。詳細發生原因由警方調查中。
嘉義市消防局呼籲，安全是回家唯一的路，行車保持安全行車速限及安全距離，行經路口處減速慢行，注意周遭道路狀況，時時保持警覺及防禦性駕駛。
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