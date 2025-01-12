快訊

洛杉磯野火燒不盡！基努李維曾長住的豪華飯店開放救火英雄免費睡2晚

網列赴泰國旅遊8大誘人因素 一票人點頭：去過還想再去

50歲長這樣！簡沛恩影片破百萬觀看「好玩變意外」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市老婦騎車擦撞人車倒地 機車卡在公車輪下嚇壞路人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名7旬老婦騎機車與車輛發生擦撞人車倒地，恰有公車停靠，機車卡在公車輪下，老婦倒於路旁，嚇壞路人急忙報案，嘉義市消防救護人員到場檢視老婦左額頭有撕裂傷、左臉頰擦血腫，包紮止血後送醫後沒有大礙。

嘉義市消防局表示，昨天中午11點58分接獲報案，吳鳳南路前發生車禍事故，立即派遣第二消防大隊第二分隊救護車前往救援。救護員到達現場發現多名熱心民眾站在路中間幫忙交管，有輛機車因擦撞其他車輛而卡在停路旁的公車車底，經救護人員評估後所幸未有車體壓住受困情形，有名71歲女騎士左臉疼痛坐在地上等待救援。

救護員檢視傷者意識清楚，排除頸椎受傷，左額頭有處撕裂傷，左臉頰血腫疼痛，立即給予清洗傷口、包紮止血後送聖馬爾定醫院治療。詳細發生原因由警方調查中。

嘉義市消防局呼籲，安全是回家唯一的路，行車保持安全行車速限及安全距離，行經路口處減速慢行，注意周遭道路狀況，時時保持警覺及防禦性駕駛。

嘉義市7旬女騎士坐在地上待援，機車卡在公車底。記者李宗祐／翻攝
嘉義市7旬女騎士坐在地上待援，機車卡在公車底。記者李宗祐／翻攝
嘉義市7旬女騎士因擦撞人車倒地機車卡公車底，嚇壞路人急忙報案。記者李宗祐／翻攝
嘉義市7旬女騎士因擦撞人車倒地機車卡公車底，嚇壞路人急忙報案。記者李宗祐／翻攝

公車 嘉義 老婦

延伸閱讀

嘉市集團結婚 創意蔬菜捧花祝福34對新人寓意深遠

新興旅遊目的地冠軍！嘉市去年旅遊人次破2600萬 後勢看漲

全台獨創！嘉市「小綠人」不只有火雞燈 大白熊燈接續現身吸睛

立院委員會考察嘉市校園 國教署願配合改善設施

相關新聞

新店新建案接待中心突竄火 2人受困頂樓1人嗆傷送醫

新北市新店區禾豐七路1處新建案接待中心，今天上午10時許突然起火燃燒，還有2名民眾在頂樓待救。消防人員趕抵迅速布設水線並...

影／把狗踹下車？害牠被車撞四肢僵直挨批 騎士澄清：不是我的狗

昨天傍晚位於礁溪鄉3段發生一起疑似「棄狗」風波，被網友拍下影片中，機車騎士疑似把狗踹下車，狗狗奔向快車道時遭轎車重撞倒地...

花蓮老婦騎機車撞路樹不治 警調監視器竟見汽車肇逃...急逮人

花蓮年約67歲的陳姓婦人昨天上午騎機車行經台9線富里鄉羅山村路段時，發生撞路樹送醫傷重不治的意外。原以為是自撞，沒想到經...

影／高雄翁駕車撞前車...未拉手煞車險被輾 揮拳打駕駛還「跑了」

74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；...

台中罷免藍委活動插曲　疑看熱鬧63歲騎士撞上61歲婦人

網紅四叉貓、八炯、閩南狼、阿楚等人，在台中南屯國民運動中心，聲援罷免藍委活動，現場集結近400人參加連署，活動尾聲，65...

冷氣團襲台連2日109人猝死 今年至今已492人OHCA

冷氣團來襲全台急凍，中央氣象署上午發布低溫特報，全台19縣市今晚至明清晨有10度以下氣溫發生的機率。據消防署統計，今年至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。