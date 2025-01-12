台中罷免藍委活動插曲 疑看熱鬧63歲騎士撞上61歲婦人

網紅四叉貓、八炯、閩南狼、阿楚等人，在台中南屯國民運動中心，聲援罷免藍委活動，現場集結近400人參加連署，活動尾聲，65歲的陳姓婦人疑似橫越馬路，63歲的陳姓女騎士煞車不及撞上，騎士手腳受傷送醫，陳女跌坐一旁，第四分局釐清車禍原因。

「台中覺醒．展翅廢翔」連署罷免活動今天在南屯運動中心舉辦，會場就在南屯傳統市場旁，假日萬和宮與文昌廟香火鼎盛，活動地點為在十字路口旁，積聚滿滿的人潮。

公民團體今日9時在南屯國民運動中心前舉行罷免嘉年華活動，現場許多婆婆媽媽到場，大排長龍，八炯、閩南狼、杜承哲醫師、四叉貓、阿楚等網紅發放紅包、春聯。

不過活動接近尾聲時，場外發生插曲，10時21分陳姓女騎士沿文昌街往萬和路方向直行，行經文昌街運動中心前時，突然陳女橫越文昌街，煞車不及的陳姓女騎士直接撞上。