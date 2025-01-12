聽新聞
0:00 / 0:00
台中罷免藍委活動插曲 疑看熱鬧63歲騎士撞上61歲婦人
網紅四叉貓、八炯、閩南狼、阿楚等人，在台中南屯國民運動中心，聲援罷免藍委活動，現場集結近400人參加連署，活動尾聲，65歲的陳姓婦人疑似橫越馬路，63歲的陳姓女騎士煞車不及撞上，騎士手腳受傷送醫，陳女跌坐一旁，第四分局釐清車禍原因。
「台中覺醒．展翅廢翔」連署罷免活動今天在南屯運動中心舉辦，會場就在南屯傳統市場旁，假日萬和宮與文昌廟香火鼎盛，活動地點為在十字路口旁，積聚滿滿的人潮。
公民團體今日9時在南屯國民運動中心前舉行罷免嘉年華活動，現場許多婆婆媽媽到場，大排長龍，八炯、閩南狼、杜承哲醫師、四叉貓、阿楚等網紅發放紅包、春聯。
不過活動接近尾聲時，場外發生插曲，10時21分陳姓女騎士沿文昌街往萬和路方向直行，行經文昌街運動中心前時，突然陳女橫越文昌街，煞車不及的陳姓女騎士直接撞上。
台中市消防局獲報後，將手腳受傷的陳姓騎士送醫，陳姓行人雖手不舒服，但因無大礙拒絕送醫，在路旁休息。警方初步調查，陳姓女騎士酒測值為0，詳細肇事原因仍待第四分局釐清、交通大隊分析研判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言