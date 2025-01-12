快訊

洛杉磯野火燒不盡！基努李維曾長住的豪華飯店開放救火英雄免費睡2晚

網列赴泰國旅遊8大誘人因素 一票人點頭：去過還想再去

50歲長這樣！簡沛恩影片破百萬觀看「好玩變意外」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中罷免藍委活動插曲 疑看熱鬧63歲騎士撞上61歲婦人

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

網紅四叉貓、八炯、閩南狼、阿楚等人，在台中南屯國民運動中心，聲援罷免藍委活動，現場集結近400人參加連署，活動尾聲，65歲的陳姓婦人疑似橫越馬路，63歲的陳姓女騎士煞車不及撞上，騎士手腳受傷送醫，陳女跌坐一旁，第四分局釐清車禍原因。

「台中覺醒．展翅廢翔」連署罷免活動今天在南屯運動中心舉辦，會場就在南屯傳統市場旁，假日萬和宮與文昌廟香火鼎盛，活動地點為在十字路口旁，積聚滿滿的人潮。

公民團體今日9時在南屯國民運動中心前舉行罷免嘉年華活動，現場許多婆婆媽媽到場，大排長龍，八炯、閩南狼、杜承哲醫師、四叉貓、阿楚等網紅發放紅包、春聯。

不過活動接近尾聲時，場外發生插曲，10時21分陳姓女騎士沿文昌街往萬和路方向直行，行經文昌街運動中心前時，突然陳女橫越文昌街，煞車不及的陳姓女騎士直接撞上。

台中市消防局獲報後，將手腳受傷的陳姓騎士送醫，陳姓行人雖手不舒服，但因無大礙拒絕送醫，在路旁休息。警方初步調查，陳姓女騎士酒測值為0，詳細肇事原因仍待第四分局釐清、交通大隊分析研判。

台中市南屯運動中心旁今早舉辦罷免活動，場外發生小車禍，騎士與行人輕傷無礙。圖／讀者提供
台中市南屯運動中心旁今早舉辦罷免活動，場外發生小車禍，騎士與行人輕傷無礙。圖／讀者提供

網紅 罷免 運動

延伸閱讀

藍青年在白集會募集罷免意向書 吳思瑤、吳沛憶開酸

台中罷藍委「丟下火種」四义貓：罷韓很困難但星火燎原

全台罷免潮 台中公民團體串連6藍委無一倖免

中市罷免藍委行動民眾熱絡 高呼為後代子孫站出來

相關新聞

新店新建案接待中心突竄火 2人受困頂樓1人嗆傷送醫

新北市新店區禾豐七路1處新建案接待中心，今天上午10時許突然起火燃燒，還有2名民眾在頂樓待救。消防人員趕抵迅速布設水線並...

影／把狗踹下車？害牠被車撞四肢僵直挨批 騎士澄清：不是我的狗

昨天傍晚位於礁溪鄉3段發生一起疑似「棄狗」風波，被網友拍下影片中，機車騎士疑似把狗踹下車，狗狗奔向快車道時遭轎車重撞倒地...

花蓮老婦騎機車撞路樹不治 警調監視器竟見汽車肇逃...急逮人

花蓮年約67歲的陳姓婦人昨天上午騎機車行經台9線富里鄉羅山村路段時，發生撞路樹送醫傷重不治的意外。原以為是自撞，沒想到經...

五股小貨車失控撞民宅 駕駛受困車內消防破壞車體救出

1輛小貨車今天下午2時許行經新北市五股區成泰路時，車輛不明原因失控衝撞民宅。新北市消防局派員到場搶救，發現小貨車司機受困...

嘉市老婦騎車擦撞人車倒地 機車卡在公車輪下嚇壞路人

嘉義市有名7旬老婦騎機車與車輛發生擦撞人車倒地，恰有公車停靠，機車卡在公車輪下，老婦倒於路旁，嚇壞路人急忙報案，嘉義市消...

台中罷免藍委活動插曲 疑看熱鬧63歲騎士撞上61歲婦人

網紅四叉貓、八炯、閩南狼、阿楚等人，在台中南屯國民運動中心，聲援罷免藍委活動，現場集結近400人參加連署，活動尾聲，65...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。