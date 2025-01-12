快訊

冷氣團襲台連2日109人猝死 今年至今已492人OHCA

用微波爐、在室溫解凍都NG？專家解析11種錯誤解凍肉類方法

冷氣團襲台連2日109人猝死 今年至今已492人OHCA

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

冷氣團來襲全台急凍，中央氣象署上午發布低溫特報，全台19縣市今晚至明清晨有10度以下氣溫發生的機率。據消防署統計，今年至今全台非創傷到院前無呼吸心跳共492人，其中10日、11日2天合計就有109人，呼籲民眾注意保暖並慎防一氧化碳中毒

據消防署統計，今年1月1日至11日止共有492人內科OHCA：1日34人、2日51人、3日41人、4日47人、5日35人、6日50人、7日40人、8日47人、9日38人、10日54人、11日55人。

消防署提醒民眾應加強保暖，但使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。民眾如出現一氧化碳中毒症狀，包括頭暈、想吐、四肢無力等症狀，應立即打開窗戶通風、關閉瓦斯、撥打119求助、救護人員抵達前，請將患者移到通風處，就能避免憾事發生。

中央氣象署今天上午針對全台19縣市發布低溫特報，今(12日)晚至明(13日)清各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。圖／聯合報資料畫面
中央氣象署今天上午針對全台19縣市發布低溫特報，今(12日)晚至明(13日)清各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。圖／聯合報資料畫面

一氧化碳中毒 保暖

延伸閱讀

全台急凍！一天內54人送醫到院前無心跳 創今年新高

最強冷氣團「愈來愈冷」 北市昨天至今早疑猝死已12人

全國今年已437人OHCA 台大醫院急診清晨重症病人增

最強冷氣團來襲「注意保暖」北市內科OHCA死亡案已7人

相關新聞

新店新建案接待中心突竄火 2人受困頂樓1人嗆傷送醫

新北市新店區禾豐七路1處新建案接待中心，今天上午10時許突然起火燃燒，還有2名民眾在頂樓待救。消防人員趕抵迅速布設水線並...

影／把狗踹下車？害牠被車撞四肢僵直挨批 騎士澄清：不是我的狗

昨天傍晚位於礁溪鄉3段發生一起疑似「棄狗」風波，被網友拍下影片中，機車騎士疑似把狗踹下車，狗狗奔向快車道時遭轎車重撞倒地...

花蓮老婦騎機車撞路樹不治 警調監視器竟見汽車肇逃...急逮人

花蓮年約67歲的陳姓婦人昨天上午騎機車行經台9線富里鄉羅山村路段時，發生撞路樹送醫傷重不治的意外。原以為是自撞，沒想到經...

影／高雄翁駕車撞前車...未拉手煞車險被輾 揮拳打駕駛還「跑了」

74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；...

冷氣團襲台連2日109人猝死　今年至今已492人OHCA

冷氣團來襲全台急凍，中央氣象署上午發布低溫特報，全台19縣市今晚至明清晨有10度以下氣溫發生的機率。據消防署統計，今年至...

影／寒潮低溫勇登建功嶼卻遇漲潮受困 3名陸客成功獲救

寒流來襲，今早體感溫度低至5度，但金門建功嶼卻有3名陸客疑似未注意潮汐情況而受困島上。金門消防局表示，獲報後即前往救援，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。