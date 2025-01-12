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影／寒潮低溫勇登建功嶼卻遇漲潮受困 3名陸客成功獲救

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

寒流來襲，今早體感溫度低至5度，但金門建功嶼卻有3名陸客疑似未注意潮汐情況而受困島上。金門消防局表示，獲報後即前往救援，並透過通訊APP聯絡受困民眾，確認其身體狀況良好後，迅速將3名受困人員救回岸際。

消防局表示，今早7時37分接獲民宿老闆報案，有3名陸籍住客因未注意潮汐時間，致漲潮後受困建功嶼上，急需救援。由於今寒流來襲，室外溫度11度，體感溫度更低至5度，若久待恐有失溫風險，立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率金城及金寧IRB，消防及義消人員15名前往。

消防局表示，人員到場發現海水深約及膝，立即聯繫民宿老闆取得受困民眾微信，以便立即了解受困人員身體狀況，戴紹恩收到民眾身體狀況均良好，確認無立即危險後，即整裝下艇，於8時10分抵達建功嶼接觸受困人員，8時27分將人員送岸上，確認3位民眾身體無恙，不需送醫。受困遊客對於消防及義消人員冒著嚴寒天氣救援表達深深的感激。

戴紹恩表示，建功嶼是距離金門本島最近的島礁，退潮時可經由露出的石板步道來往，但民眾登島遊玩應留意潮汐時間，並記得攜帶手機等通訊器材若不慎受困，應保持冷靜，報案後在安全地點等待救援。

寒流來襲，今早體感溫度低至5度，但金門建功嶼卻有3名陸客疑似未注意潮汐情況而受困島上，在金門消防局緊急救援下順利回到岸邊。圖／金門消防局提供
寒流來襲，今早體感溫度低至5度，但金門建功嶼卻有3名陸客疑似未注意潮汐情況而受困島上，在金門消防局緊急救援下順利回到岸邊。圖／金門消防局提供
寒流來襲，今早體感溫度低至5度，但金門建功嶼卻有3名陸客疑似未注意潮汐情況而受困島上，在金門消防局緊急救援下順利回到岸邊。圖／金門消防局提供
寒流來襲，今早體感溫度低至5度，但金門建功嶼卻有3名陸客疑似未注意潮汐情況而受困島上，在金門消防局緊急救援下順利回到岸邊。圖／金門消防局提供
寒流來襲，今早體感溫度低至5度，但金門建功嶼卻有3名陸客疑似未注意潮汐情況而受困島上，在金門消防局緊急救援下順利回到岸邊。圖／金門消防局提供
寒流來襲，今早體感溫度低至5度，但金門建功嶼卻有3名陸客疑似未注意潮汐情況而受困島上，在金門消防局緊急救援下順利回到岸邊。圖／金門消防局提供

寒流 老闆 金門

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