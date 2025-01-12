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影／把狗踹下車？害牠被車撞四肢僵直挨批 騎士澄清：不是我的狗

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

昨天傍晚位於礁溪鄉3段發生一起疑似「棄狗」風波，被網友拍下影片中，機車騎士疑似把狗踹下車，狗狗奔向快車道時遭轎車重撞倒地，翻滾數圈後四肢抽搐，網友怒批「誇張」。警方通知騎士到案，當事人澄清不是她的狗，是經過時狗狗直接竄出來衝到車前，沒有棄狗。

原po「宜蘭知識+」影片的婦人騎車經過礁溪路3段，疑似從機車前方腳踏板衝出一隻狗，此時騎士伸開左腳，狗衝下車後奔快車道，被一輛剛好路過轎車右後輪撞倒，在地面翻滾數圈，四肢僵直抽搐。網友看到一這幕，都替狗狗覺得可憐，擔心傷勢？不知道有沒有怎樣？更有許多熱心網友願意出醫藥費。

也有網友大罵「狠心」，「把狗踢下去」，「四肢直接直了」「騎士頭也不回，就這樣走了」，建議「報警」，「公布車牌，尋找騎士」，「動保法可以開罰」；另有網友說可能是「視野死角」，並非騎車踹狗下車。這隻狗後來被愛心人士送醫，暫無生命危險。

警方通知當事人到案說明，57歲騎車婦人表示這不是她的狗，是經過時狗衝到車前，她伸出左腳讓衝出來的狗跳下車，她沒有踹狗或棄狗。礁溪警分局表示，全案函轉宜蘭動保所進行專業認定，若涉及棄養動物，可依動物保護法開罰1.5萬元。

一度被懷疑是騎士踹狗下車，但當事人澄清是路上衝出來的狗，不是她的狗，沒有棄狗。圖／翻攝宜蘭知識+臉書
一度被懷疑是騎士踹狗下車，但當事人澄清是路上衝出來的狗，不是她的狗，沒有棄狗。圖／翻攝宜蘭知識+臉書
狗狗被轎車後輪重撞倒地，翻滾數圈。圖／翻攝宜蘭知識+臉書
狗狗被轎車後輪重撞倒地，翻滾數圈。圖／翻攝宜蘭知識+臉書
狗狗被車撞倒後翻滾數圈，四腳朝天抽搐，狀甚可憐。圖／翻攝宜蘭知識+臉書
狗狗被車撞倒後翻滾數圈，四腳朝天抽搐，狀甚可憐。圖／翻攝宜蘭知識+臉書

狗狗 車道

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