新莊男大白天攀窗疑闖空門 警到場揭開疑雲

新北市新莊區前天下午有民眾行經福營路時，發現1名男子光天化日之下攀爬窗戶懷疑是闖空門，民眾將畫面PO網並留言「希望是屋主本人忘記帶鑰匙。」警方追查發現該處是清潔公司，2樓讓1名員工居住，但員工弟弟忘記帶鑰匙才會爬窗進屋。

據了解，有民眾前天在臉書社團「愛新莊我是新莊人」PO文：「大白天闖空門？希望是屋主本人忘記帶鑰匙。」並貼出1名男子沿著建築物外牆攀爬窗戶的照片。畫面曝光後引發網友熱議，有許多網友認為應該是忘了帶鑰匙，但也有網友表示應報警確認。

新莊警方網路巡察發現後立即前往查看，初步未發現門窗遭破壞情事。警方調閱監視器調查後發現，該屋為清潔公司，2樓提供給1名男清潔派遣工居住，10日下午4時許該名派遣工弟弟出門時忘了帶鑰匙，返家時發現無法進入，才由後方攀爬上2樓窗戶進入屋內。不料過程被民眾拍下PO網才引發虛驚。