快訊

少了國軍的民防演習挨轟 是主角被消失還是換龍套當家？

新莊男大白天攀窗疑闖空門 警到場揭開疑雲

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區前天下午有民眾行經福營路時，發現1名男子光天化日之下攀爬窗戶懷疑是闖空門，民眾將畫面PO網並留言「希望是屋主本人忘記帶鑰匙。」警方追查發現該處是清潔公司，2樓讓1名員工居住，但員工弟弟忘記帶鑰匙才會爬窗進屋。

據了解，有民眾前天在臉書社團「愛新莊我是新莊人」PO文：「大白天闖空門？希望是屋主本人忘記帶鑰匙。」並貼出1名男子沿著建築物外牆攀爬窗戶的照片。畫面曝光後引發網友熱議，有許多網友認為應該是忘了帶鑰匙，但也有網友表示應報警確認。

新莊警方網路巡察發現後立即前往查看，初步未發現門窗遭破壞情事。警方調閱監視器調查後發現，該屋為清潔公司，2樓提供給1名男清潔派遣工居住，10日下午4時許該名派遣工弟弟出門時忘了帶鑰匙，返家時發現無法進入，才由後方攀爬上2樓窗戶進入屋內。不料過程被民眾拍下PO網才引發虛驚。

新莊警方呼籲，忘記帶鑰匙應先聯繫親友或鎖匠協助開門，切勿做出危險行為，以免造成鄰居恐慌或自身受傷。

新北市新莊區有名男子爬窗進屋，民眾懷疑是闖空門拍下PO網。圖／擷取自臉書社團愛新莊我是新莊人
新北市新莊區有名男子爬窗進屋，民眾懷疑是闖空門拍下PO網。圖／擷取自臉書社團愛新莊我是新莊人

鑰匙

延伸閱讀

影／疑為閃深夜竄出犬隻 男失控衝撞新莊路邊13機車…恐擔高額賠償

水泥加壓車煞車失控 大漢橋下新莊處「17車連環撞」嚴重壅塞

逕自開鎖進屋讓友人胞妹受驚嚇 男慘球棒被打死…2凶手想交保過年

新莊莊泰路農曆年前通車 往來新北大道、中環路省10分鐘路程

相關新聞

影／把狗踹下車？害牠被車撞四肢僵直挨批 騎士澄清：不是我的狗

昨天傍晚位於礁溪鄉3段發生一起疑似「棄狗」風波，被網友拍下影片中，機車騎士疑似把狗踹下車，狗狗奔向快車道時遭轎車重撞倒地...

花蓮老婦騎機車撞路樹不治 警調監視器竟見汽車肇逃...急逮人

花蓮年約67歲的陳姓婦人昨天上午騎機車行經台9線富里鄉羅山村路段時，發生撞路樹送醫傷重不治的意外。原以為是自撞，沒想到經...

影／高雄翁駕車撞前車...未拉手煞車險被輾 揮拳打駕駛還「跑了」

74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；...

新莊男大白天攀窗疑闖空門 警到場揭開疑雲

新北市新莊區前天下午有民眾行經福營路時，發現1名男子光天化日之下攀爬窗戶懷疑是闖空門，民眾將畫面PO網並留言「希望是屋主...

影／高雄13歲少女墜落彌陀漁港喊救命！ 岸巡與熱心船長合力救起

高雄一名13歲少女昨天下午5時許，獨自在港區觀海時不慎落海，海巡南部分署第一一岸巡隊彌陀漁港安檢所守望人員聽見求救聲，立...

影／高雄當鋪尾牙變調 員工口角砸玻璃杯...3男醉嗆警遭管束

高市某當舖業者在七賢路有女陪侍會館辦尾牙宴，今凌晨酒過三巡後，一名蔡姓員工和同事起口角，怒砸玻璃杯割傷手臂，警方獲報到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。