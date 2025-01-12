影／高雄13歲少女墜落彌陀漁港喊救命！ 岸巡與熱心船長合力救起

高雄一名13歲少女昨天下午5時許，獨自在港區觀海時不慎落海，海巡南部分署第一一岸巡隊彌陀漁港安檢所守望人員聽見求救聲，立刻下水救援並協助少女抱住魚雷浮標及救生圈，熱心的何姓漁民見狀開船到場，與安檢所人員合力將少女救上岸，幸好少女僅右手指擦傷及失溫，送醫後無大礙。

據了解，這名墜海的13歲少女家住彌陀漁港附近，昨天下午5時許她獨自到彌陀漁港的港區內觀海，不料一時不慎，墜入海中，少女高聲呼喊「救命！」陀漁港安檢所的守望人員循聲發現少女在海中載沉載浮，立刻攜帶救生圈、魚雷浮標下水救援。

南部分署說，安檢所人員安撫少女，協助她抱住救生圈與魚雷浮標，並通報高雄市政府消防局等相關單位至現場協處，由於少女落海處無安全的上岸點，海巡人員協調友好漁民何姓船長，搭乘其所有漁船趕往現場救援，合力將落海的少女拉上船後救援上岸。