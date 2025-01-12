快訊

少了國軍的民防演習挨轟 是主角被消失還是換龍套當家？

影／高雄13歲少女墜落彌陀漁港喊救命！ 岸巡與熱心船長合力救起

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄一名13歲少女昨天下午5時許，獨自在港區觀海時不慎落海，海巡南部分署第一一岸巡隊彌陀漁港安檢所守望人員聽見求救聲，立刻下水救援並協助少女抱住魚雷浮標及救生圈，熱心的何姓漁民見狀開船到場，與安檢所人員合力將少女救上岸，幸好少女僅右手指擦傷及失溫，送醫後無大礙。

據了解，這名墜海的13歲少女家住彌陀漁港附近，昨天下午5時許她獨自到彌陀漁港的港區內觀海，不料一時不慎，墜入海中，少女高聲呼喊「救命！」陀漁港安檢所的守望人員循聲發現少女在海中載沉載浮，立刻攜帶救生圈、魚雷浮標下水救援。

南部分署說，安檢所人員安撫少女，協助她抱住救生圈與魚雷浮標，並通報高雄市政府消防局等相關單位至現場協處，由於少女落海處無安全的上岸點，海巡人員協調友好漁民何姓船長，搭乘其所有漁船趕往現場救援，合力將落海的少女拉上船後救援上岸。

南部分署表示，少女的家人接獲通知，得知少女落海，立刻趕來現場，幸好少女最後平安獲救；昨天高雄天氣寒冷，少女被救上岸後冷得直發抖，安檢所人員立刻提供毛毯讓她保暖、避免失溫。經高市消防局第五大隊彌陀分隊初步檢傷，少女意識良好僅右手指擦傷，送往高雄醫學大學附設高醫岡山醫院診治後無大礙。

少女被救上岸後冷得直發抖，安檢所人員立刻提供毛毯讓她保暖、避免失溫。圖／海巡南部分署提供
少女被救上岸後冷得直發抖，安檢所人員立刻提供毛毯讓她保暖、避免失溫。圖／海巡南部分署提供
彌陀漁港安檢所守望人員發現少女不慎落海，立刻下海協助她抱住救生圈及魚雷浮標。圖／海巡南部分署提供
彌陀漁港安檢所守望人員發現少女不慎落海，立刻下海協助她抱住救生圈及魚雷浮標。圖／海巡南部分署提供
海巡人員與熱心的何姓漁民與合力將少女救上船。圖／海巡南部分署提供
海巡人員與熱心的何姓漁民與合力將少女救上船。圖／海巡南部分署提供
由於少女落海處無安全的上岸點，海巡人員協調友好漁民何姓船長，搭乘漁船趕往現場將少女救上岸。圖／海巡南部分署提供
由於少女落海處無安全的上岸點，海巡人員協調友好漁民何姓船長，搭乘漁船趕往現場將少女救上岸。圖／海巡南部分署提供

安檢 海巡 魚雷

延伸閱讀

「吉伊卡哇」出遊愛河灣！ 2025高雄冬日遊樂園掀療癒風暴

巴國獸父染指2姐妹1年…遭女兒淋油放火燒死 2妻疑合謀灌醉尪

15歲少女陪酒、和男模玩4P 性影像為證...3人起訴

台中噁男逼少女吃排泄物抹全身 違反人性尊嚴判6年4月

相關新聞

影／把狗踹下車？害牠被車撞四肢僵直挨批 騎士澄清：不是我的狗

昨天傍晚位於礁溪鄉3段發生一起疑似「棄狗」風波，被網友拍下影片中，機車騎士疑似把狗踹下車，狗狗奔向快車道時遭轎車重撞倒地...

花蓮老婦騎機車撞路樹不治 警調監視器竟見汽車肇逃...急逮人

花蓮年約67歲的陳姓婦人昨天上午騎機車行經台9線富里鄉羅山村路段時，發生撞路樹送醫傷重不治的意外。原以為是自撞，沒想到經...

影／高雄翁駕車撞前車...未拉手煞車險被輾 揮拳打駕駛還「跑了」

74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；...

新莊男大白天攀窗疑闖空門 警到場揭開疑雲

新北市新莊區前天下午有民眾行經福營路時，發現1名男子光天化日之下攀爬窗戶懷疑是闖空門，民眾將畫面PO網並留言「希望是屋主...

影／高雄13歲少女墜落彌陀漁港喊救命！ 岸巡與熱心船長合力救起

高雄一名13歲少女昨天下午5時許，獨自在港區觀海時不慎落海，海巡南部分署第一一岸巡隊彌陀漁港安檢所守望人員聽見求救聲，立...

影／高雄當鋪尾牙變調 員工口角砸玻璃杯...3男醉嗆警遭管束

高市某當舖業者在七賢路有女陪侍會館辦尾牙宴，今凌晨酒過三巡後，一名蔡姓員工和同事起口角，怒砸玻璃杯割傷手臂，警方獲報到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。