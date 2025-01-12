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影／高雄當鋪尾牙變調 員工口角砸玻璃杯...3男醉嗆警遭管束

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市某當舖業者在七賢路有女陪侍會館辦尾牙宴，今凌晨酒過三巡後，一名蔡姓員工和同事起口角，怒砸玻璃杯割傷手臂，警方獲報到場，吳姓等3男因泥醉失序嗆警，警方以優勢警力壓制，將3人帶回管束；警詢後依違反社會秩序維法移送裁處。

新興警分局前金分駐所今天凌晨1時50分許獲報轄區七賢二路有女陪侍的某會館有酒客衝突需協助，巡邏員警立即到場查處。

警方抵達會館一樓時，發現是當舖業者在會館辦年終尾牙，有10餘名員工參加，其中一名員工蔡姓男子（24歲）席間和同事發生口角，怒砸玻璃杯時不慎遭碎玻璃割傷手臂。

員警欲前往蔡男受傷包廂調查時，其餘在場的吳姓（23歲）、戚姓（24歲）、李姓（28歲）等3名男子因泥醉失序，不斷妨礙員警還嗆聲，警方當場以優勢警力喝令3人「趴下」，控制現場。

隨後將吳等3人帶返所管束，警詢後，依社會秩序維護法85條妨害公務違序行為函請裁罰，可處罰1萬2000元以下罰鍰。

高市某當舖業者在七賢路有女陪侍會館辦尾牙宴，今凌晨酒過三巡後，一名蔡姓員工和同事起口角，怒砸玻璃杯割傷手臂；吳姓等3男泥醉失序嗆警，被警方壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝
高市某當舖業者在七賢路有女陪侍會館辦尾牙宴，今凌晨酒過三巡後，一名蔡姓員工和同事起口角，怒砸玻璃杯割傷手臂；吳姓等3男泥醉失序嗆警，被警方壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝
高市某當舖業者在七賢路有女陪侍會館辦尾牙宴，今凌晨酒過三巡後，一名蔡姓員工和同事起口角，怒砸玻璃杯割傷手臂；吳姓等3男泥醉失序嗆警，被警方壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝
高市某當舖業者在七賢路有女陪侍會館辦尾牙宴，今凌晨酒過三巡後，一名蔡姓員工和同事起口角，怒砸玻璃杯割傷手臂；吳姓等3男泥醉失序嗆警，被警方壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝

同事 妨害公務 尾牙

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