影／高雄當鋪尾牙變調 員工口角砸玻璃杯...3男醉嗆警遭管束

高市某當舖業者在七賢路有女陪侍會館辦尾牙宴，今凌晨酒過三巡後，一名蔡姓員工和同事起口角，怒砸玻璃杯割傷手臂，警方獲報到場，吳姓等3男因泥醉失序嗆警，警方以優勢警力壓制，將3人帶回管束；警詢後依違反社會秩序維法移送裁處。

新興警分局前金分駐所今天凌晨1時50分許獲報轄區七賢二路有女陪侍的某會館有酒客衝突需協助，巡邏員警立即到場查處。

警方抵達會館一樓時，發現是當舖業者在會館辦年終尾牙，有10餘名員工參加，其中一名員工蔡姓男子（24歲）席間和同事發生口角，怒砸玻璃杯時不慎遭碎玻璃割傷手臂。

員警欲前往蔡男受傷包廂調查時，其餘在場的吳姓（23歲）、戚姓（24歲）、李姓（28歲）等3名男子因泥醉失序，不斷妨礙員警還嗆聲，警方當場以優勢警力喝令3人「趴下」，控制現場。