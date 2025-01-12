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花蓮老婦騎機車撞路樹不治 警調監視器竟見汽車肇逃...急逮人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮年約67歲的陳姓婦人昨天上午騎機車行經台9線富里鄉羅山村路段時，發生撞路樹送醫傷重不治的意外。原以為是自撞，沒想到經警方調閱監視器，竟發現陳婦先遭車輛撞擊後，才撞上路樹而死；警方循線找到涉嫌肇事逃逸駕駛吳姓男子，主因為超車不慎撞上機車，全案送花蓮地檢署偵辦。

警方初步調查，昨天上午8時許，家住富里鄉的陳姓婦人無照騎機車，沿台9線南下，行經295.6公里羅山村路段時，機車卻突然衝出馬路撞上路樹，導致她頭部嚴重受創，當場失去呼吸心跳，路過的民眾見狀立即報案。

花蓮縣消防局接獲報案後，與玉里警分局富里分駐所員警前往處理，救護人員緊急為陳婦實施CPR等急救，並送往玉里榮民醫院，經過醫院約1個多小時的搶救無效，宣告不治。

原本警方以為是單純的死亡車禍，在調閱台9線羅山村路段周邊的監視器比對時，意外發現陳婦騎機車行經該路段時，遭其他車輛撞擊後，才失去重心直接撞上路樹。經玉里榮民醫院為陳婦抽血酒測後，酒測值為0，並沒有酒後駕車。

玉里警分局根據路口監視器畫面，循線追查肇事逃逸車輛，經查事故當時有3輛車連貫由南往北行駛，最後是吳姓男子欲超越前方2輛車，此時中間的宋姓駕駛也想要超車，造成吳男不慎駛入對向機、慢車道，與對向行駛婦人發生擦撞，造成婦人偏離車道駛出路外而自撞路樹。

警方通知吳男及其他2名駕駛到案釐清，55歲吳男到案後才坦承自己已修復破損後照鏡。全案在偵訊後，吳男被以肇事逃逸致人致死罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮陳姓婦人昨天遭撞進而自撞路樹，送醫傷重不治，警方逮捕肇事逃逸吳姓男子，依法送辦。圖／民眾提供
花蓮陳姓婦人昨天遭撞進而自撞路樹，送醫傷重不治，警方逮捕肇事逃逸吳姓男子，依法送辦。圖／民眾提供
花蓮陳姓婦人昨天遭撞進而自撞路樹，送醫傷重不治，警方逮捕肇事逃逸吳姓男子，依法送辦。圖／民眾提供
花蓮陳姓婦人昨天遭撞進而自撞路樹，送醫傷重不治，警方逮捕肇事逃逸吳姓男子，依法送辦。圖／民眾提供
花蓮陳姓婦人昨天遭撞進而自撞路樹，送醫傷重不治，警方逮捕肇事逃逸吳姓男子，依法送辦。圖／民眾提供
花蓮陳姓婦人昨天遭撞進而自撞路樹，送醫傷重不治，警方逮捕肇事逃逸吳姓男子，依法送辦。圖／民眾提供
花蓮陳姓婦人昨天遭撞進而自撞路樹，送醫傷重不治，警方逮捕肇事逃逸吳姓男子，依法送辦。圖／民眾提供
花蓮陳姓婦人昨天遭撞進而自撞路樹，送醫傷重不治，警方逮捕肇事逃逸吳姓男子，依法送辦。圖／民眾提供
花蓮陳姓婦人昨天遭撞進而自撞路樹，送醫傷重不治，警方逮捕肇事逃逸吳姓男子，依法送辦。圖／民眾提供
花蓮陳姓婦人昨天遭撞進而自撞路樹，送醫傷重不治，警方逮捕肇事逃逸吳姓男子，依法送辦。圖／民眾提供

監視器 花蓮 路樹

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