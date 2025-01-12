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影／高雄翁駕車撞前車...未拉手煞車險被輾 揮拳打駕駛還「跑了」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；孫下車和巫起爭執，竟朝巫揮拳後駕車駛離，過程被民眾拍下質疑孫酒駕落跑PO網；警方指正追緝孫到案中。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，影片一開始只見一名黑衣老翁倒臥在一輛黑色轎車左側下方，險將老翁輾過，老翁翻了一個滾爬起，車子往後滑行，老翁追上前坐進車裡，但車子已撞到商家鐵門停下。

後一名男子和老翁理論，指老翁若逃走就要報警，老翁下車和男子理論，進逼對方時，突然出拳揮打男子臉部，隨後駕車駛離現場；過程被民眾拍下PO網。

林園分局指出，這起車禍發生在昨天傍晚5時51分許，當時警方接獲通報在大寮區鳳林三路有行車糾紛，大寮分駐所員警立即到場處理。

警方到場調查，當時74歲孫姓老翁駕車追撞前方由巫姓男子（38歲）駕駛的轎車，巫男攔阻孫翁離開現場時，遭孫男揮打左臉頰，警方抵達時，孫男已離開現場。

警方指出，目前已根據影像調查以車追人，已鎖定肇逃孫男身分追緝中。針對孫男肇事逃逸部分將依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，處1000元至3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

另巫男遭孫男毆打傷害部分，巫男表示驗傷後將保留法律追訴權。

74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；孫男朝巫男揮拳後，駕車駛離現場。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；孫男朝巫男揮拳後，駕車駛離現場。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；巫男和孫男理論，雙方起爭執，孫朝巫揮拳相向。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；巫男和孫男理論，雙方起爭執，孫朝巫揮拳相向。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，後孫自行爬起，轎車往後滑行。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，後孫自行爬起，轎車往後滑行。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾（紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾（紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；巫男和孫男理論，雙方起爭執。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，孫下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；巫男和孫男理論，雙方起爭執。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

影片 肇逃

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