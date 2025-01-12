台中老翁深夜發現車不見急報案 員警在200公尺外找到車

台中市神岡一名老翁深夜要騎車發現車不見急報案，以為車被偷，員警調監視器幫尋找，最後在老翁住家200公尺外找到車，原來他到診所就醫後走回家，機車一直停在診所前。

豐原警分局社口派出所警員紀蒼佑、游謦慈8日凌晨1時50分，接獲68歲吳姓老翁報案表示，他前一天下午騎車至加油站加油後，將車停放在家門口，不料晚間騎車時，卻發現本應停放在家門口的車輛不見了，希望警方能幫忙找回車。

員警獲報後展開調查，調閱行車軌跡與監視器影像確認，初判老翁記錯停車位置機率極大，請他回想前一天的行蹤，欲沿著其可能出入的地點進行地毯式搜尋，沒想到在第一個查找點，距離老翁住處約200公尺的診所前就找到機車。

老翁見到機車後，瞬間回憶起當天下午加油後曾騎車至診所看診，離開時忘記將車騎回住家，他連忙向員警致歉並感激地表示「十分不好意思！我真的很冒失，謝謝大家的幫忙」，警方深夜協助尋車的高效率與熱忱服務，他直呼佩服。