台中最遠派出所警犬「壯壯」成報馬仔 員警取締違規牠就出現

台中最遠派出所和平警分局勝光派出所，所內黑色警犬「壯壯」本來是流浪犬，後來被員警收養反當「報馬仔」，員警外出取締違規勤務牠就出現，在取締點前後巡視，許多駕駛和騎士都知道看到「壯壯」代表前方有員警站崗，會減速慢行。

勝光派出所在台中市和平區平等里、東鄰花蓮縣、西接苗栗縣、北毗宜蘭縣、南至和平分局環山所交界，面積69平方公里，在台7甲線50.1公里處距離宜蘭縣只有4.8公里，距離台中市中心174公里，車程最少4.5小時，是台中市最遠的派出所。

勝光派出所是為宜蘭縣通往台中市治、交安最前線，轄區人口83戶、151人，派出所表示，轄區居民都是個別農墾戶，秉性純樸，皆富正義感，對轄區治安助力頗深；轄內有武陵農場、南湖峰群及武陵四秀等，都是熱門旅遊景點及登山健行路線，進出轄區遊客眾多，假日交通流量大。