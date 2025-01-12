快訊

桌球／碩士論文研究分析好友樊振東 林昀儒登微博熱搜

超大方！日本BGM協會開放音樂資料庫 2萬首音樂素材免費下載

大學停修／讀到心理崩潰 他台大讀9年靠10次停修救學業

聽新聞
0:00 / 0:00

台中最遠派出所警犬「壯壯」成報馬仔 員警取締違規牠就出現

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中最遠派出所和平警分局勝光派出所，所內黑色警犬「壯壯」本來是流浪犬，後來被員警收養反當「報馬仔」，員警外出取締違規勤務牠就出現，在取締點前後巡視，許多駕駛和騎士都知道看到「壯壯」代表前方有員警站崗，會減速慢行。

勝光派出所在台中市和平區平等里、東鄰花蓮縣、西接苗栗縣、北毗宜蘭縣、南至和平分局環山所交界，面積69平方公里，在台7甲線50.1公里處距離宜蘭縣只有4.8公里，距離台中市中心174公里，車程最少4.5小時，是台中市最遠的派出所。

勝光派出所是為宜蘭縣通往台中市治、交安最前線，轄區人口83戶、151人，派出所表示，轄區居民都是個別農墾戶，秉性純樸，皆富正義感，對轄區治安助力頗深；轄內有武陵農場、南湖峰群及武陵四秀等，都是熱門旅遊景點及登山健行路線，進出轄區遊客眾多，假日交通流量大。

派出所轄區有旅遊要道，近年常見機車族騎車旅遊經過，偶有自撞和碰撞事故，警方為降低事故，在重要通道編排取締勤務，員警在定點執勤時，警犬「壯壯」就會跟著出勤，在執勤點前後巡視走動，附近居民眾笑稱牠是報馬仔，通報來往駕駛和騎士，前方有路檢點，小心行駛。

台中市和平警分局勝光派出所是台中最遠的派出所，所內警犬「壯壯」很友善，會當報馬仔。記者游振昇／攝影
台中市和平警分局勝光派出所是台中最遠的派出所，所內警犬「壯壯」很友善，會當報馬仔。記者游振昇／攝影

台中市 宜蘭 武陵農場

延伸閱讀

警犬退休被領養！牠到新家發現「新主人是老戰友」嚇到歪頭：怎麼是你？

眼熟德牧瘋狂追車！領犬員1句「好像我的警犬」回頭看後座發現事情大條了

獨／高雄男女陳屍轎車報案者是警察 尋人路過車號揭露

拔河比賽分不出勝負 警犬看領犬員快撐不下去秒加入助陣：戰友不能輸

相關新聞

影／高雄翁駕車撞前車...未拉手煞車險被輾 揮拳打駕駛還「跑了」

74歲孫姓老翁昨傍晚駕車行經高市鳳林三路追撞巫姓男子轎車，下車察看，忘拉手煞車，險被自己車輾，車滑到路邊撞商家鐵門停下；...

日本情侶遊一中街丟錢包警找回 大聲驚嘆Sugoi

一對日本籍情侶近日到台灣旅遊，5日在台中市一中商圈不慎遺失錢包，二人趕緊向警方求助，警員透過翻譯軟體了解狀況後，通報工作...

台中老翁深夜發現車不見急報案 員警在200公尺外找到車

台中市神岡一名老翁深夜要騎車發現車不見急報案，以為車被偷，員警調監視器幫尋找，最後在老翁住家200公尺外找到車，原來他到...

台中最遠派出所警犬「壯壯」成報馬仔 員警取締違規牠就出現

台中最遠派出所和平警分局勝光派出所，所內黑色警犬「壯壯」本來是流浪犬，後來被員警收養反當「報馬仔」，員警外出取締違規勤務...

高雄男爛醉上路 猛撞變電箱車頭全毀人受傷

高雄38歲郭姓男子駕駛白色轎車行經橋頭區甲樹路時，突然往外側偏移撞上路邊變電箱，郭男轎車車頭全毀，警消到場後將他送醫救治...

機車雙載遭撞 84歲夫妻同日亡

台南市鹽水區八十四歲賴姓老翁昨天騎機車載送同齡妻子出門，在台十九線路口遭對向小貨車衝撞，老夫妻連人帶車卡在貨車底遭拖行衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。