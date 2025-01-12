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機車雙載遭撞 84歲夫妻同日亡

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導

台南鹽水84歲老夫妻機車與貨車事故雙雙送醫不治。圖／讀者提供
台南鹽水84歲老夫妻機車與貨車事故雙雙送醫不治。圖／讀者提供
台南市鹽水區八十四歲賴姓老翁昨天騎機車載送同齡妻子出門，在台十九線路口遭對向小貨車衝撞，老夫妻連人帶車卡在貨車底遭拖行衝向路邊護墩，當場失去呼吸心跳，分別送醫不治。警方表示，小貨車駕駛沒有酒駕，已調閱監視器畫面，檢察官今將相驗釐清死因。

警方查訪，死者夫妻自鹽水坔頭港住家出門，騎車在台十九線鹽水舊營聚落路口要左轉時，與直行對向小貨車衝撞，機車嚴重損毀、貨車擋風玻璃碎裂。貨車司機說，看到機車從路口左方出現時，根本來不及煞車。

警方表示，台十九線車流量大郊區路段車速快，該處路口為減少肇事，有設置兩段式左轉標示，但許多高齡長者一直沒有兩段式左轉的習慣，是否機車騎士未依規定左轉或未留意對向來車，小貨車車速及駕駛是否有責任，須進一步調查。

監視器

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