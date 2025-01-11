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高雄小港台電電塔驚傳有人掛在下方 警消到場發現已死亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市小港區公7公園後方台電電塔有民眾今天下午3時30分許發現有人掛在電塔下方，嚇得報警；警消趕抵發現男子已明顯死亡，由於電塔上有高壓電線，警方通知台電人員到場，協助將死者抬下；警方查出死者為陳姓男子，疑因債務問題發生憾事。

據了解，一名民眾今天下午3時30分許經過小港區高坪18路的公7公園時，見後方台電電塔掛了一個人，嚇得報警。

警方同步通知台電人員和救護人員趕抵現場，發現男子已明顯死亡，協助將死者抬下後，從電塔下方一輛機車車號查出死者是陳姓男子（34歲）。

陳男在機車旁留有一個隨身背包，內有字條，提及因債務問題，發生憾事；警方隨後通知陳男家人，並報請檢察官釐清死因。

高市小港區公7公園後方台電電塔有民眾今天下午3時30分許發現有人掛在電塔下方，嚇得報警。圖／AI生成
高市小港區公7公園後方台電電塔有民眾今天下午3時30分許發現有人掛在電塔下方，嚇得報警。圖／AI生成

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高市小港區公7公園後方台電電塔有民眾今天下午3時30分許發現有人掛在電塔下方，嚇得報警。圖／取自Google map
高市小港區公7公園後方台電電塔有民眾今天下午3時30分許發現有人掛在電塔下方，嚇得報警。圖／取自Google map

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