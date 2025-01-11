驚！近1年半來攔阻1771萬餘通境外詐騙電話 金額達140億餘元

媒體報導國人受詐財損金額高。行政院打詐指揮中心11日表示，經統計2023年6月至2024年11月，政府防詐宣導資訊觸及率達1億9,044萬人次；攔阻1,771萬餘通境外竄改來電詐騙、1,237萬餘則惡意簡訊；金融臨櫃攔阻詐騙案件數達近2萬件，攔阻金額達140億餘元；偵破電信網路詐欺集團3,930件，查扣不法犯罪所得逾250億餘元，打詐成效顯著。

打詐指揮中心表示，隨著科技發展及通訊軟體普及，傳統電話詐騙方式已逐漸演化成為利用網路之釣魚網站、假投資平台、深度偽造等方式迅速蔓延，而股市的持續興盛，也讓許多不法分子利用假冒投資顧問名義吸引民眾投入資金，致詐騙手段變得更加複雜且隱蔽。

有鑑於此，行政院除推動完成「詐欺犯罪危害防制條例」及配套三法立法工作，大幅加重詐欺犯罪刑責，遏止詐騙，並從源頭管理金融機構、電信事業及網路廣告平台等7大關鍵業者，抑制詐騙集團不當利用金融、電信及網路工具犯罪；同時亦建構友善詐欺犯罪被害人機制，提供相關協助，以保障人民權益。

此外，行政院亦同步推動研修「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版，新增「防詐」面向，由數位發展部擔任統籌機關，注重數位經濟產業治理，並以「運用AI人工智慧、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為重點，研擬相關策略與措施，設立「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3項目標，以延續跨部會合作機制，抑制詐欺犯罪。

打詐指揮中心表示，政府深入評估詐騙犯罪的發展趨勢，為加強對詐騙集團的打擊力度，2025年特別編列打詐經費73億元，期結合跨部會、跨機關的力量，逐步推動各項打擊詐騙措施，其中主要係強化運用科技辦理網路詐騙偵查，輔助傳統辦案人力，以對抗詐騙集團利用網路的新型詐騙。

打詐指揮中心強調，若無以上政府各部門強力執行各項打詐作為，詐欺被害案件數與財損數恐將更高。而面對詐欺犯罪的嚴峻挑戰，政府將持續跨部會共同研議各項防制措施，「不打更詐，越詐越打」盡全力守護民眾財產安全。