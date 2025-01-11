快訊

在地人稱奇！曾文水庫持續滿庫破紀錄 蔣公銅像成「水中孤島」

不到400公尺！黃國昌烙小草「衝總統官邸」 警被突襲急排人牆擋路

「絕對讓賴清德下台」釘孤枝喊破15萬人 黃國昌哽咽：沒有做錯選擇

驚！近1年半來攔阻1771萬餘通境外詐騙電話 金額達140億餘元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

媒體報導國人受詐財損金額高。行政院打詐指揮中心11日表示，經統計2023年6月至2024年11月，政府防詐宣導資訊觸及率達1億9,044萬人次；攔阻1,771萬餘通境外竄改來電詐騙、1,237萬餘則惡意簡訊；金融臨櫃攔阻詐騙案件數達近2萬件，攔阻金額達140億餘元；偵破電信網路詐欺集團3,930件，查扣不法犯罪所得逾250億餘元，打詐成效顯著。

打詐指揮中心表示，隨著科技發展及通訊軟體普及，傳統電話詐騙方式已逐漸演化成為利用網路之釣魚網站、假投資平台、深度偽造等方式迅速蔓延，而股市的持續興盛，也讓許多不法分子利用假冒投資顧問名義吸引民眾投入資金，致詐騙手段變得更加複雜且隱蔽。

有鑑於此，行政院除推動完成「詐欺犯罪危害防制條例」及配套三法立法工作，大幅加重詐欺犯罪刑責，遏止詐騙，並從源頭管理金融機構、電信事業及網路廣告平台等7大關鍵業者，抑制詐騙集團不當利用金融、電信及網路工具犯罪；同時亦建構友善詐欺犯罪被害人機制，提供相關協助，以保障人民權益。

此外，行政院亦同步推動研修「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版，新增「防詐」面向，由數位發展部擔任統籌機關，注重數位經濟產業治理，並以「運用AI人工智慧、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為重點，研擬相關策略與措施，設立「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3項目標，以延續跨部會合作機制，抑制詐欺犯罪。

打詐指揮中心表示，政府深入評估詐騙犯罪的發展趨勢，為加強對詐騙集團的打擊力度，2025年特別編列打詐經費73億元，期結合跨部會、跨機關的力量，逐步推動各項打擊詐騙措施，其中主要係強化運用科技辦理網路詐騙偵查，輔助傳統辦案人力，以對抗詐騙集團利用網路的新型詐騙。

打詐指揮中心強調，若無以上政府各部門強力執行各項打詐作為，詐欺被害案件數與財損數恐將更高。而面對詐欺犯罪的嚴峻挑戰，政府將持續跨部會共同研議各項防制措施，「不打更詐，越詐越打」盡全力守護民眾財產安全。

詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

憲訴法覆議案被否決 王鴻薇：總統府應10日內公告實施

賴清德上任 國人受詐財損727億 藍委：賴有認真打詐？

全國同步打詐掃黑肅槍 逮詐團5732人查扣近8億元

台灣高檢署：第19波打詐 查扣犯罪所得4.5億元

相關新聞

影／黑煙直竄天！台南柳營工廠「全面燃燒」 消防灌救1小時無法控制

台南市柳營區工五路10號工廠下午兩點半左右突然起火，台南市消防局獲報派23輛消防車50多名消防員前往打火，但因火勢太過猛...

駕駛注意！基隆東岸高架3車追撞1人傷 國一基隆端雙向回堵數公里

基隆市通往國道一號的東岸高架橋，今天下午發生3車追撞車禍，南下、北上車道都受阻，消防局將一名輕傷女駕駛送醫，目前國一基隆...

最強冷氣團「愈來愈冷」 北市昨天至今早疑猝死已12人

入冬最強的「強烈大陸冷氣團」持續影響台灣，愈晚愈冷，氣象署預報將冷到13日清晨。台北市消防局統計，從昨天零時至今天上午，...

台南鹽水84歲老夫妻騎機車遭對向貨車衝撞 雙雙送醫不治

台南市84歲賴姓老人上午10點多騎機車載送同齡妻子經過鹽水區舊營3號前，遭對向直行的小貨車衝撞，2人倒地連人帶車遭拖行，...

幸碰尾牙逃劫 台南柳營科工區綠能工廠大火「燃燒2小時」無傷亡

台南市柳營科工區隆順綠能科技公司今天下午大火，廠房全面燃燒，濃煙直衝天際，消防局派員灌救，2個多小時後撲滅火勢，因適逢公...

北市議員林亮君國道出車禍 臉書發文報平安湧逾3千人關注

台北市議員林亮君今天在國道1號五楊高架出車禍，稍早她在臉書貼出車損照片，描述「剛剛在行程中在國道遭後車追撞，人沒有大礙」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。