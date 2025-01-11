北市議員林亮君國道出車禍 臉書發文報平安湧逾3千人關注

台北市議員林亮君今天在國道1號五楊高架出車禍，稍早她在臉書貼出車損照片，描述「剛剛在行程中在國道遭後車追撞，人沒有大礙」，1個多小時吸引3千5百多人關注、540幾個留言祈求平安。

據了解，車禍發生於今天上午11時42分左右，在國道1號五楊高架道南向50.2公里桃園路段，當時49歲呂姓女子駕駛黑色賓士廂型車，因前方車流回堵，疑似未保持安全距離，撞上林亮君駕駛的藍色小轎車，林亮君的車又向前碰撞61歲劉姓男子駕駛的銀色轎車。

警方接獲報案，透過電話聯繫現場當事人，表示無人受傷，依簡易交通事故處理流程，指引3名駕駛就近到國道公路警察局第一大隊五楊分隊完成報案手續，3名駕駛人的酒測值均為零，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。