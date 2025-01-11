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北市議員林亮君國道出車禍 臉書發文報平安湧逾3千人關注

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台北市議員林亮君今天在國道1號五楊高架車禍，稍早她在臉書貼出車損照片，描述「剛剛在行程中在國道遭後車追撞，人沒有大礙」，1個多小時吸引3千5百多人關注、540幾個留言祈求平安。

據了解，車禍發生於今天上午11時42分左右，在國道1號五楊高架道南向50.2公里桃園路段，當時49歲呂姓女子駕駛黑色賓士廂型車，因前方車流回堵，疑似未保持安全距離，撞上林亮君駕駛的藍色小轎車，林亮君的車又向前碰撞61歲劉姓男子駕駛的銀色轎車。

警方接獲報案，透過電話聯繫現場當事人，表示無人受傷，依簡易交通事故處理流程，指引3名駕駛就近到國道公路警察局第一大隊五楊分隊完成報案手續，3名駕駛人的酒測值均為零，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

國道警方呼籲用路人，應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維護行車安全。

台北市議員林亮君今天在國道1號五楊高架出車禍，稍早她在臉書貼出車損照片，描述「剛剛在行程中在國道遭後車追撞，人沒有大礙」，1個多小時吸引3千5百多人關注、540幾個留言祈求平安。圖／翻攝林亮君臉書
台北市議員林亮君今天在國道1號五楊高架出車禍，稍早她在臉書貼出車損照片，描述「剛剛在行程中在國道遭後車追撞，人沒有大礙」，1個多小時吸引3千5百多人關注、540幾個留言祈求平安。圖／翻攝林亮君臉書
林亮君的藍色轎車被後方黑色賓士廂型車追撞。記者林昭彰／翻攝
林亮君的藍色轎車被後方黑色賓士廂型車追撞。記者林昭彰／翻攝
林亮君是台北市中山、大同區議員。圖／翻攝林亮君臉書
林亮君是台北市中山、大同區議員。圖／翻攝林亮君臉書
黑色賓士廂型車呂姓女駕駛，因前方車流回堵，疑似未保持安全距離，撞上林亮君駕駛的藍色小轎車。記者林昭彰／翻攝
黑色賓士廂型車呂姓女駕駛，因前方車流回堵，疑似未保持安全距離，撞上林亮君駕駛的藍色小轎車。記者林昭彰／翻攝
林亮君的轎車被後方車輛追撞後，又向前碰撞到劉姓男子駕駛的銀色轎車。記者林昭彰／翻攝
林亮君的轎車被後方車輛追撞後，又向前碰撞到劉姓男子駕駛的銀色轎車。記者林昭彰／翻攝

五楊高架 國道 林亮君 車禍

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