國道大甲路段白色賓士遭飛物砸中 肇事貨車被熱心路人攔下
國道3號大甲路段昨天下午5時10分發生一起事故，白色賓士小客車行駛內側車道，遭前方小貨車載運的木片飛散掉落，造成車頭明顯受損，但小貨車當下意欲肇逃，被路過見義勇為的民眾攔截追上，未造成人員傷亡，但已嚴重影響行車安全，但事後小貨車駕駛已聯繫警方，將到案說明，警方將進一步釐清肇事原因。
大甲分隊表示，昨天下午5時10分國道三號北向159.1公里大甲路段發生一起交通事故一輛白色小客車行駛內側車道時，遭前方一輛小貨車載運木片散落物擊中，導致車輛嚴重受損，小貨車竟完全不知肇禍而繼續行駛，但後方熱心駕駛見狀後，一路緊追到小貨車並將他截停，警方事後聯繫肇事者到案。
國道高速警察隊呼籲，車輛裝載貨物切勿超高、超寬、超長及超載，並應綑紮牢固，若在高速公路裝載貨物掉落致肇事，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰；如造成道路堵塞或引發交通事故，妨害公眾往來國道通行安全，更將以公共危險罪嫌從嚴究辦。
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