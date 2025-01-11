全台急凍！一天內54人送醫到院前無心跳 創今年新高

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署今持續更新低溫特報，目前全台共有17縣市亮起橘、黃燈，北北基宜非常寒冷。今天清晨新北市石碇區和苗栗縣三灣鄉都一度出現8.3度，並列平地最低溫，台北站今晨出現11.3度，創下今年入冬以來最低溫。

氣象署預估，早晚的輻射冷卻低溫，可能會讓明天和下周一清晨溫度會更低，預計要周一白天才會稍微回暖，不過此波冷氣團走後不久，下周二晚間到下周三將再有新一波冷氣團接力南下，還會出現一波降溫。

消防署統計全台各縣消防局救護車接獲非創傷OHCA送醫人數，昨天高達54人，是自今年元旦至昨天，送醫人數最多的一天，依據消防署統計，從元月1日至9日，OHCA送醫人數為34人、51人、41人、47人、35人、50人、40人、47人、38人。

消防署指出，天冷民眾常會使用電暖器，統計近3年電暖器火災發生件數及死傷件數，2022年發生29次，造成5人死亡；2023年發生16次，造成1人死亡，2024年1月至11月發生12次，造成1人受傷。

消防署呼籲民眾一定要做好保暖，尤其高齡長者，同時，使用電暖器及瓦斯熱水器，也要注意室內通風，避免發生憾事。