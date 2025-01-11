駕駛注意！基隆東岸高架3車追撞1人傷 國一基隆端雙向回堵數公里

基隆市通往國道一號的東岸高架橋，今天下午發生3車追撞車禍，南下、北上車道都受阻，消防局將一名輕傷女駕駛送醫，目前國一基隆端南下和北上車流都受阻嚴重，請民眾提早改道。

今天下午2點多，消防局接獲報案，東岸高架橋上發生3車追撞車禍，將1女送醫。現場有2車撞擊卡在北上往市區車道，另有1車彈至南下車道卡在護欄，3車橫阻在高架橋南下、北上車道，零件散落一地，雙向車流嚴重受阻，回堵數公里。

今天周六車流本來就多，車禍讓堵車更加雪上加霜，有民眾將車禍及塞車畫面上傳臉書「基隆人大小事」，提醒民眾改道，避免塞在車陣中。