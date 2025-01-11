最強冷氣團「愈來愈冷」 北市昨天至今早疑猝死已12人

入冬最強的「強烈大陸冷氣團」持續影響台灣，愈晚愈冷，氣象署預報將冷到13日清晨。台北市消防局統計，從昨天零時至今天上午，非創傷、內科OHCA(到院前心肺功能停止)死亡案件共計12人。

中央氣象署已針對台北市北投區低溫特報橙色燈號，並將南港區提升為黃色燈號，影響時間至13日清晨。受清晨輻射冷卻影響，今(11)日晚至後(13)日晨北投區(關渡)、南港區(舊莊)、文山區(木柵)、有出現10度左右或以下氣溫發生的機率；市區低溫則維持在12至13度左右。