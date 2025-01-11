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最強冷氣團「愈來愈冷」 北市昨天至今早疑猝死已12人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

入冬最強的「強烈大陸冷氣團」持續影響台灣，愈晚愈冷，氣象署預報將冷到13日清晨。台北市消防局統計，從昨天零時至今天上午，非創傷、內科OHCA(到院前心肺功能停止)死亡案件共計12人。

中央氣象署已針對台北市北投區低溫特報橙色燈號，並將南港區提升為黃色燈號，影響時間至13日清晨。受清晨輻射冷卻影響，今(11)日晚至後(13)日晨北投區(關渡)、南港區(舊莊)、文山區(木柵)、有出現10度左右或以下氣溫發生的機率；市區低溫則維持在12至13度左右。

北市消防局指出，死亡案件共計12人，雖無法判定是否為天候因素，但氣溫驟降，消防局提醒，應注意家中長者的保暖措施，並且注意用火用電安全，使用瓦斯也要注意通風，避免一氧化碳中毒。

北市消防局提醒使用瓦斯也要注意通風，避免一氧化碳中毒。圖／北市消防局提供
北市消防局提醒使用瓦斯也要注意通風，避免一氧化碳中毒。圖／北市消防局提供

北市 死亡

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