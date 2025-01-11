影／高雄休旅車追撞特斯拉 警指揮交通遭車擦身而過無大礙

陳姓男子今天上午9時許駕現代休旅車行經高市德民路與德惠路口，因路口紅燈，未注意，追撞由古姓男子駕駛的特斯拉，造成特斯車尾凹陷、陳車車頭嚴重毀損，正當陳姓警員現場指揮交通時，被轉彎的轎車碰觸腰部，幸無大礙。

楠梓警分局調查，55歲陳姓男子今天上午9時許駕駛白色現代休旅車行經德民路與德惠路口時，未注意前方由32歲古姓男子駕駛的特斯拉因路口紅燈減速停駛，追撞特斯拉，導致特斯車尾凹陷，陳的現代車車頭嚴重毀損，所幸雙方駕駛均未受傷。

警方獲報到場處理，對陳、古2人實施酒測，均無飲酒情事；由於陳的休旅車車頭嚴重毀損，等待拖吊車處理時，陳姓警員在事故後方指揮交通，沒想到，一輛黑色轎車轉彎時，未拿捏好角度，車身輕觸陳員腰部。

員警遭黑車「擦身而過」過程被網友PO網，指轉彎轎車直接將指揮交通的警察撞下去，處理車禍是一件事，但撞警察的事要怎麼處理；有網友回應，「這麼大一個人看不到」。