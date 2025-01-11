淡水山區修路怪手翻覆 受困駕駛救出擦傷送醫

新北市淡水小中寮山區，今天上午9時40分發生修路施工中的小型怪手翻覆意外，因吊掛作業困難，直到中午12時許救出受困的34歲駕駛，初步檢查僅受擦挫輕傷，由救護車送淡水馬偕醫院急診。

據了解，當時工程單位是在修復颱風損壞的淡水區北5線鄉道擋土牆及相關改善工程，34歲陳姓男子操作怪手，準備將另1輛小型怪手吊掛至旁邊河灘地時，突然重心不穩側翻，人被壓在底下受困駕駛座。