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淡水山區修路怪手翻覆 受困駕駛救出擦傷送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水小中寮山區，今天上午9時40分發生修路施工中的小型怪手翻覆意外，因吊掛作業困難，直到中午12時許救出受困的34歲駕駛，初步檢查僅受擦挫輕傷，由救護車送淡水馬偕醫院急診。

據了解，當時工程單位是在修復颱風損壞的淡水區北5線鄉道擋土牆及相關改善工程，34歲陳姓男子操作怪手，準備將另1輛小型怪手吊掛至旁邊河灘地時，突然重心不穩側翻，人被壓在底下受困駕駛座。

新北市消防局出動9車、17人趕往救援，當時陳姓駕駛尚能對話、暫無生命危險，消防隊以器材車吊掛穩固怪手車體，再以人力搭配破壞器材嘗試撐開駕駛座救人，直到中午12時12分救出傷者，他的左、右前臂和膝蓋都有擦挫傷，意識清醒送醫急診。

新北市淡水小中寮山區，今天上午9時40分發生修路施工中的小型怪手翻覆意外，因吊掛作業困難，直到中午12時許救出受困的34歲駕駛，初步檢查僅受擦挫輕傷，由救護車送淡水馬偕醫院急診。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水小中寮山區，今天上午9時40分發生修路施工中的小型怪手翻覆意外，因吊掛作業困難，直到中午12時許救出受困的34歲駕駛，初步檢查僅受擦挫輕傷，由救護車送淡水馬偕醫院急診。記者林昭彰／翻攝
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新北市淡水小中寮山區，今天上午9時40分發生修路施工中的小型怪手翻覆意外，因吊掛作業困難，直到中午12時許救出受困的34歲駕駛，初步檢查僅受擦挫輕傷，由救護車送淡水馬偕醫院急診。記者林昭彰／翻攝

淡水 馬偕醫院

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